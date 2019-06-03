Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Haziran 2019 17:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

Su İçmeye Geldim Dedi, Meydan Dayağı Yedi

Esnaf, suçüstü yakaladığı hırsıza meydan dayağı attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Su İçmeye Geldim Dedi, Meydan Dayağı Yedi

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. 

 

Hırsız, Su İçmeye Geldim Abi Dedi

İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı şahıs, akşamüstü semtteki bir iş yerini gözüne kestirdi. Etrafında dolaşarak kolaçan eden şahıs, kimsenin olmadığını düşünerek iş yerinin otoparkından içeriye girdi. Bir süre gezindikten sonra dizüstü bilgisayarı gözünü kestiren şahıs, çalmak için teşebbüste bulundu. Ancak iş yeri sahibi şahsı fark ederek hırsızlığı engelledi. Bunun üzerine şahıs, “ağabey su içmeye geldim” diyerek kurtulmaya çalıştı.


 

Esnaftan hırsıza meydan dayağı

Ancak şahsın söyledikleri inanmayan esnaf, iş yerinin içerisinde tartakladığı şahsa dışarıya çıkartarak vatandaşların gözü önünde meydan dayağı attı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların iş yerine gelmesi üzerine esnaf, şahsı tekrardan iş yerine soktu. Burada da şahsı yumruk ve tokatlarla darp eden esnaf, daha sonra salıverdi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Acemi Sürücü Kaldırımda Oturan İki Kadını Böyle Öldürdü
​Acemi Sürücü Kaldırımda Oturan İki Kadını Böyle Öldürdü
Ehliyetsiz sürücü fren yerine gaza basınca kaldırımda oturan iki yaşlı kadına çarparak feci şekilde ölmelerine neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Su İçmeye Geldim Dedi, Meydan Dayağı Yedi
Su İçmeye Geldim Dedi, Meydan Dayağı Yedi
Esnaf, suçüstü yakaladığı hırsıza meydan dayağı attı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
​Savaş Gibi Park Kavgası! 2 Ölü, 7 Yaralı
​Savaş Gibi Park Kavgası! 2 Ölü, 7 Yaralı
park tartışması nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaşanan dehşet dolu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
​Pide Kuyruğundaki Kadına Silahlı Saldırı
​Pide Kuyruğundaki Kadına Silahlı Saldırı
Pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki kadını silahla vurarak yaralayan 2 kişi yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
​Karnında saplı kalan ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı
​Karnında saplı kalan ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırıldı
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Azerbaycan uyruklu bir şahıs kendini bıçakladı. Karnında saplı kalan ekmek bıçağıyla beraber yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Eski Eşinin Evlendiğini Duyunca Yüzüne Kezzap Attı
Eski Eşinin Evlendiğini Duyunca Yüzüne Kezzap Attı
eski kocanın, 2 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yüzüne başka biriyle evlendiği için kezzap attığı ileri sürüldü. Şüphelinin Konya'da yakalandığı öğrenildi.
​Ev Hapsindeki İş Adamı Cinayete Kurban Gitti
​Ev Hapsindeki İş Adamı Cinayete Kurban Gitti
organize suç örgütü davası sanıklarından ev hapsindeki iş adamı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.
​Otomobili Bayrama Yetişmeyince Tamirhaneye Silahlı Saldırı
​Otomobili Bayrama Yetişmeyince Tamirhaneye Silahlı Saldırı
otomobilin tamirden çıkmasına sinirlenen bir kişi elinde silahla oto tamirhanesini bastı. Tamirciyi silahın kabzasıyla kafasından yaralayan şahıs daha sonra araçlara yumruk attı. Oto tamirhanesine silahlı baskın anı kameralarca anbean kaydedildi.
​Şanlıurfa’da Bayramın 3 Günü Toplu Taşıma Ücretsiz
​Şanlıurfa’da Bayramın 3 Günü Toplu Taşıma Ücretsiz
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor.
​Yüzlerinde Maske, Ellerinde Taşlarla 1 Dakikada 100 Bin Liralık Vurgun
​Yüzlerinde Maske, Ellerinde Taşlarla 1 Dakikada 100 Bin Liralık Vurgun
Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla girdikleri cep telefonu mağazasından 1 dakika içerisinde yaklaşık 100 bin liralık elektronik eşya çalan 5 hırsız kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü
​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü
Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldürdüğü iddia edilen sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
​Hafriyat Çukurunda Şüpheli Ölüm! 2 Gün Sonra Bulundu
​Hafriyat Çukurunda Şüpheli Ölüm! 2 Gün Sonra Bulundu
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hafriyat alanındaki çukurda ölü olarak bulundu.
Şanlıurfa'da Etüt Merkezlerine FETÖ Operasyonu! 16 Gözaltı
Şanlıurfa'da Etüt Merkezlerine FETÖ Operasyonu! 16 Gözaltı
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:15
Güneş
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:48
Yatsı
21:24
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿