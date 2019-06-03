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Bu haber 03 Haziran 2019 16:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

Korku Dolu Anlar! ​Örümcek Adam Gibi Binaya Tırmandı

“Örümcek Adam” gibi 40 katlı binaya tırmandı, izleyenler büyük heyecan yaşadı.

Korku Dolu Anlar! ​Örümcek Adam Gibi Binaya Tırmandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da kimliği açıklanmayan bir kişi Srodmiescie ilçesinde bulunan 40 katlı bir otele tırmandı. "Örümcek adam"ın 170 metre yükseklikteki tırmanışı yaklaşık 20 dakika sürdü. Binaya bir kişinin tırmandığı ihbarının yapılmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevliler otel ve çevresini güvenlik kordonuna alırken, otelin çevresinde toplanan yüzlerce kişi de hiçbir güvenlik önlemi olmadan gerçekleşen tırmanışı nefeslerini tutarak izledi. İzleyiciler, maceraperest adamın sağ salim otelin çatısına ulaşması üzerine ise sevinç çığlıkları attı. “Örümcek adam” daha sonra kendisini otelin çatısında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındı. 



Aynı otele 10 yıl önce de “örümcek adam” lakaplı Fransız Alain Robert ile Polonyalı Dawid Kaszlikowski de hiçbir güvenlik önlemi olmadan tırmanış gerçekleştirmişti.  


Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
Korku Dolu Anlar! ​Örümcek Adam Gibi Binaya Tırmandı
Korku Dolu Anlar! ​Örümcek Adam Gibi Binaya Tırmandı
“Örümcek Adam” gibi 40 katlı binaya tırmandı, izleyenler büyük heyecan yaşadı.
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