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Bu haber 03 Haziran 2019 15:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Soylu: Teröre, kafanızı takmayın. Terör Örgütünü Çökertecek şifreyi Çözdük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre, DHKP-C, PKK, DEAŞ bunların hiçbirisine kafanızı takmayın. Bunun üzerinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü o kadar önemli bir yere ulaştı ki bu coğrafyayı gül bahçesine çevireceğiz. Terör örgütlerinin nasıl çökertileceği konusundaki o şifreyi çözdük" dedi.

​Soylu: Teröre, kafanızı takmayın. Terör Örgütünü Çökertecek şifreyi Çözdük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir programda terör örgütü ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Soylu'nun açıklamalarında başlıklar;

 

Soylu, büyük Mücadele Veriyoruz

"31 Aralık 2016 tarihinden itibaren bu ülkede İstanbul'da bomba patlamıyor, terör hadisesi yok. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bir terör hadisesi yok. Hakikaten büyük mücadele veriyoruz. Şu son 2-3 günde güvenlik kuvvetlerimiz öyle olaylar engellediler ki. Bilesiniz, istihbaratımız hakikaten herkes iyi çalışıyor. Eğer biz hem işimizi yapmasak hem de sözümüzü bazen keskin söylemesek Doğu ve Güneydoğu dahil olmak üzere vatandaşlarımıza adım attırmazlar. Oradaki evlatlarımız mücadele ediyorlar, kusura bakmayın ama terörle mücadele şaşı yapılmaz. Kararlı olacaksınız, ülkenin huzurunu sağlayacaksınız. 12 bin, 15 bin bu dağlarda terörist vardı. Şu anda 600'ün biraz üzerinde. Yaklaşık 2 aydır 91 terörist öldürüldü. 450'nin üzerinde teröristin de kimi teslim oldu."


 

Terör Örgütünü Çökertecek şifreyi Çözdük

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre, DHKP-C, PKK, DEAŞ bunların hiçbirisine kafanızı takmayın. Bunun üzerinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü o kadar önemli bir yere ulaştı ki iddialı bir söz söylüyorum, bu coğrafyayı gül bahçesine çevireceğiz. Sizin desteğinizle, kuvvetinizle. Biz onların şifrelerini çözdük. Canlarının nereden acıyacağını, terör örgütlerinin nasıl çökertileceği konusundaki o şifreyi çözdük." dedi.
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​Soylu: Teröre, kafanızı takmayın. Terör Örgütünü Çökertecek şifreyi Çözdük
​Soylu: Teröre, kafanızı takmayın. Terör Örgütünü Çökertecek şifreyi Çözdük
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Teröre, DHKP-C, PKK, DEAŞ bunların hiçbirisine kafanızı takmayın. Bunun üzerinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü o kadar önemli bir yere ulaştı ki bu coğrafyayı gül bahçesine çevireceğiz. Terör örgütlerinin nasıl çökertileceği konusundaki o şifreyi çözdük" dedi.
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