​Pide Kuyruğundaki Kadına Silahlı Saldırı

Kartal'da dün akşam saat 19.00 sıralarında pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki K.K. isimli kadının silahla yaralanması olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Y
Saldırının Failleri Tutuklandıapılan açıklamada, bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.O.S. (26) ve F.V. (37) isimli erkek şahısların yakalanarak gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca bugün adli makamlara sevk edilen 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.
Öte yandan, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Editör: Bahar Yüksel
Yorum Yap