Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Haziran 2019 10:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Saymaz, Kürtçe Tabelanın Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz, Bitlis Beldiyesi’nin Türkçe ve Kürtçe isminin yazıldığı tabelanın kaldırılıp sadece Türkçe tabela asılmasını eleştirdi.

​Saymaz, Kürtçe Tabelanın Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Başarılı gazeteci, Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz Bitlis’te Kürtçe tabelaların kaldırılmasına tepki gösterdi. 



 

Saymaz, Bu Tavır İnciticidir!

Saymaz Belediye binasının isim tabelasında Kürtçe ve Türkçe olarak iki dilde yazılan ismin kaldırılıp yerine sadece Türkçe tabelanın asılması konusunda; “Bu tavır, inciticidir.” dedi.



 

Kürtçe, Türkçe’den Sonra En Çok Konuşulan Dildir

Saymaz açıklamalarında şunlara yer verdi;
“Bitlis'te, üzerinde Türkçe ve Kürtçe "Bitlis Belediyesi" yazan tabela kaldırılmış. Yalnızca Türkçe tabela asılmış. Bu tavır, inciticidir. Kürtçe, vatanımızda Türkçe'den sonra en çok konuşulan dilimizdir. Türkçemiz gibi saygıdeğer ve azizdir.”







 

Saymaz'ın Tweetine Irkçı Yorumlar Yağdı

İsmail Saymaz'ın bu sözlerine birçok kesimden büyük destek gelirken, kardeşlik birlik ve beraberlik olması gerektiği konusunda yorumlar yapıldı. öte yandan Saymaz'ın bu yorumuna bazı kesimler tarafından da sert eleştiriler geldi. Özellikle, "Vatanımızın adı Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Çadır devleti veya muz Cumhuriyet olmadığı için Anayasası vardır. Anayasa'da  Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi dili Türkçedir yazar. Keyfe keder bu değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez!" şeklinde yapılan yorum konuyu farklı yönlere götürerek ırkçı söylemlere neden oldu.




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​3 İlçede Seçimler Yenilendi! İşte Kazananlar
​3 İlçede Seçimler Yenilendi! İşte Kazananlar
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Artvin'in Yusufeli, Kırıkkale'nin Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimi yapıldı.
Gaziantep'te Kadın ve Erkek Aynı Safta Namaz Kıldı
Gaziantep'te Kadın ve Erkek Aynı Safta Namaz Kıldı
Gaziantep'te bulunan Ulu Cami’de Kadir gecesinde erkek ile kadınların aynı safta namaz kılması şaşkınlık yarattı.
​Saymaz, Kürtçe Tabelanın Kaldırılmasına Tepki Gösterdi
​Saymaz, Kürtçe Tabelanın Kaldırılmasına Tepki Gösterdi
Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz, Bitlis Beldiyesi’nin Türkçe ve Kürtçe isminin yazıldığı tabelanın kaldırılıp sadece Türkçe tabela asılmasını eleştirdi.
​Acı Haber Geldi! Kayıp Kızın Cansız Bedeni Bulundu
​Acı Haber Geldi! Kayıp Kızın Cansız Bedeni Bulundu
Bir süre önce kaybolan Sercan Özatak isimli kızın cansız bedeni derede bulundu.
​Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı
​Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı
Evinin bahçesinde çalışanı ile odun kesen 50 yaşındaki kadın, komşusunun saldırısına uğradı.
​LGS Yolunda Feci Kaza! Otomobil Ortadan İkiye Bölündü
​LGS Yolunda Feci Kaza! Otomobil Ortadan İkiye Bölündü
ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
​Bir Eve Daha Şehit Ateşi Düştü! Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu
​Bir Eve Daha Şehit Ateşi Düştü! Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu
Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazası sonucu şehit oldu.
Şehidin var Türkiye! ​İran Sınırında Çatışma!
Şehidin var Türkiye! ​İran Sınırında Çatışma!
Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışma çıktı.
​Öğrenci Servisinin Freni Patladı! 15 Yaralı
​Öğrenci Servisinin Freni Patladı! 15 Yaralı
İçinde öğrenciler olan midibüsün freni patladı. Servis şoförü yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Kazada 15 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
​Beyaz Sirke İçti, Hayatını Kaybetti
​Beyaz Sirke İçti, Hayatını Kaybetti
Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Faruk Karasu isimli kişi Bbyaz sirke içerek hayatını kaybetti.
​LGS Sınava Dakikalar Kaldı
​LGS Sınava Dakikalar Kaldı
TEOG yerine gelen ve bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 09.30’da yapılacak. 1 Haziran’da (bugün) gerçekleşecek LGS iki oturum halinde düzenlenecek.
​Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı? İsimli Kitap Yazan Rektör Yardımcısından Kızına Kıyak
​Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı? İsimli Kitap Yazan Rektör Yardımcısından Kızına Kıyak
Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı'nın “Araştırma görevlisi “olmak için 3 sınava girip kazanamayan kızı babasının üniversitesinde ikinci oldu.
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
Şanlıurfa'da 2 Kişi, Yüzünü Yıkamak İsterken Sulama Kanalında Boğuldu!
Şanlıurfa'da 2 Kişi, Yüzünü Yıkamak İsterken Sulama Kanalında Boğuldu!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:47
Yatsı
21:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿