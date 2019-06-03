​Saymaz, Kürtçe Tabelanın Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

Saymaz, Bu Tavır İnciticidir!

Kürtçe, Türkçe’den Sonra En Çok Konuşulan Dildir

Saymaz'ın Tweetine Irkçı Yorumlar Yağdı

Başarılı gazeteci, Hürriyet Gazetesi Muhabiri İsmail Saymaz Bitlis’te Kürtçe tabelaların kaldırılmasına tepki gösterdi.Saymaz Belediye binasının isim tabelasında Kürtçe ve Türkçe olarak iki dilde yazılan ismin kaldırılıp yerine sadece Türkçe tabelanın asılması konusunda; “Bu tavır, inciticidir.” dedi.Saymaz açıklamalarında şunlara yer verdi;“Bitlis'te, üzerinde Türkçe ve Kürtçe "Bitlis Belediyesi" yazan tabela kaldırılmış. Yalnızca Türkçe tabela asılmış. Bu tavır, inciticidir. Kürtçe, vatanımızda Türkçe'den sonra en çok konuşulan dilimizdir. Türkçemiz gibi saygıdeğer ve azizdir.”İsmail Saymaz'ın bu sözlerine birçok kesimden büyük destek gelirken, kardeşlik birlik ve beraberlik olması gerektiği konusunda yorumlar yapıldı. öte yandan Saymaz'ın bu yorumuna bazı kesimler tarafından da sert eleştiriler geldi. Özellikle, "Vatanımızın adı Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Çadır devleti veya muz Cumhuriyet olmadığı için Anayasası vardır. Anayasa'da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi dili Türkçedir yazar. Keyfe keder bu değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez!" şeklinde yapılan yorum konuyu farklı yönlere götürerek ırkçı söylemlere neden oldu.Editör: Bahar Yüksel