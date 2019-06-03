​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!

Vatandaşların Başı Haşerelerle Dertte

Şanlıurfa’da yaz aylarının gelmesi ile haşereler de ortaya çıktı. Vatandaşlar bundan birkaç gün önce haşerelerden dolayı sorun yaşadıklarını ve belediyelerin ilaçlamalara başlaması gerektiğini sosyal medya hesaplarından sıkça paylaşamaya başladı.Yaz aylarına girmeden önce yapılan haşere ve böcek istilasının Şanlıurfa’da yoğun olarak görülecek şeklindeki uyarılar belediyeler tarafından pek ciddiye alınmamış olacak ki vatandaşları isyanın eşiğine kadar sürüklediler.Sivrisinek sorunundan dolayı uyku problemi çektiklerini ifade eden vatandaşlar, belediyelerin ilaçlamada yetersiz kalmasını eleştirirken daha büyük bir sorunla karşılaştılar. Eyyübiye, Külünçe Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, svirisinek değil bildiğiniz büyük böceklerle mücadele ediyoruz diyerek çektikleri çileleri cep telefonu kameralarına kaydedip yetkililere ulaşmaya çalıştı. Külünçe Mahallesinde bulunan bir evde çekilen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.Küçük bir sinek sorununda büyük haşerelere kadar artan bu sorun için vatandaşın sesi olup yetkilileri göreve davet ediyoruz.Editör: Bahar Yüksel