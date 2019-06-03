Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 03 Haziran 2019 09:20:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine Bağlı Külünçe mahallesinde yaşayan vatandaşların sivrisineklerden dolayı yaşadıkları sorun katlanarak arttı. Artık sivrisinek değil büyük haşerelerle mücadele eden vatandaşlar yetkililerden, "Belediyeler işini yapsın" diyerek yardım talep etti.

​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!

Şanlıurfa’da yaz aylarının gelmesi ile haşereler de ortaya çıktı. Vatandaşlar bundan birkaç gün önce haşerelerden dolayı sorun yaşadıklarını ve belediyelerin ilaçlamalara başlaması gerektiğini sosyal medya hesaplarından sıkça paylaşamaya başladı. 

Yaz aylarına girmeden önce yapılan haşere ve böcek istilasının Şanlıurfa’da yoğun olarak görülecek şeklindeki uyarılar belediyeler tarafından pek ciddiye alınmamış olacak ki vatandaşları isyanın eşiğine kadar sürüklediler.



 

Vatandaşların Başı Haşerelerle Dertte

Sivrisinek sorunundan dolayı uyku problemi çektiklerini ifade eden vatandaşlar, belediyelerin ilaçlamada yetersiz kalmasını eleştirirken daha büyük bir sorunla karşılaştılar. Eyyübiye, Külünçe Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, svirisinek değil bildiğiniz büyük böceklerle mücadele ediyoruz diyerek çektikleri çileleri cep telefonu kameralarına kaydedip yetkililere ulaşmaya çalıştı. Külünçe Mahallesinde bulunan bir evde çekilen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi. 

Küçük bir sinek sorununda büyük haşerelere kadar artan bu sorun için vatandaşın sesi olup yetkilileri göreve davet ediyoruz.



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir kaldırımda engellilerin kabartmalı geçiş yolları için kullanılan malzemenin kaldırımın bir kısmına yapılması eleştirilere neden oldu.
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine Bağlı Külünçe mahallesinde yaşayan vatandaşların sivrisineklerden dolayı yaşadıkları sorun katlanarak arttı. Artık sivrisinek değil büyük haşerelerle mücadele eden vatandaşlar yetkililerden, "Belediyeler işini yapsın" diyerek yardım talep etti.
Şanlıurfa'da 2 Kişi, Yüzünü Yıkamak İsterken Sulama Kanalında Boğuldu!
Şanlıurfa'da 2 Kişi, Yüzünü Yıkamak İsterken Sulama Kanalında Boğuldu!
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.
​Şanlıurfa’da Kaza yapan Aracı Görenler Gözlerine İnanamadı
​Şanlıurfa’da Kaza yapan Aracı Görenler Gözlerine İnanamadı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaza yapan aracı görenler gözlerine inanamadı.
Bakanlık Desteklemeler Yattı Dedi! Şanlurfa’da Banka Önünde İzdiham Oluştu
Bakanlık Desteklemeler Yattı Dedi! Şanlurfa’da Banka Önünde İzdiham Oluştu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla çiftçiye tarımsal destek ödemesi yapılmaya başlanacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Şanlıurfa’da Ziraat Bankası önüne üşüşen çiftçiler izdihama neden oldu.
​Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Yolsuzluktan Yargılanıyor
​Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Yolsuzluktan Yargılanıyor
Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan İhsan Ağca’nın geçtiğimiz yıl yolsuzluktan dolayı tutuklu yargılandığı ortaya çıktı
Şanlıurfa'da ​Akıllı Yelek Görme Engelliler İçin Umut Oldu
Şanlıurfa'da ​Akıllı Yelek Görme Engelliler İçin Umut Oldu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenciler görme engelli insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı yelek geliştirdi.
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
Şanlıurfa’nın Birecik ilesinde daha önceden yaşanan heyelanlar nedeniyle risk altında olduğu gerekçesiyle belediye tarafından boşaltma kararı alınan iş yerinin sahibi, kendini ateşe vermek istedi. İş yeri sahibi, saatler süren çabaların ardından ikna edildi.
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un İftar yemeği vermesi üzerine vatandaşlar, “Eyyübiye Belediye Başkanı önce eyyübiye’nin ilaçlanmasını yapsın” yorumunda bulundu.
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
Şanlıurfa’da otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa’da Otomobil Şarampole Devrildi! 1 Ölü, 1 Yaralı
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
​Şanlıurfa’da Böcek İstilası! Belediyeler İşini Yapsın!
Şanlıurfa'da 2 Kişi, Yüzünü Yıkamak İsterken Sulama Kanalında Boğuldu!
Şanlıurfa'da 2 Kişi, Yüzünü Yıkamak İsterken Sulama Kanalında Boğuldu!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:47
Yatsı
21:23
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿