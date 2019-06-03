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Bu haber 03 Haziran 2019 08:40:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması

Haliliye Belediyesi, haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını gece mesaisi ile yoğun bir şekilde sürdürürken, günün ilk ışıkları ile birlikte de temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile Temizlik İşleri Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve haşerelerden doğacak rahatsızlıkların önüne geçmek için uçkun mücadelesini sürdürüyor. 

 

40 Personelin Gece Gündüz Mesaisi Sürüyor

Haşere ve sinekle mücadelede, arttırdığı filo ve personel ile çalışmalarını merkez ve kırsal mahallelerde yürüten İlaçlama Birimi, 1 atv, 2 holder, 4 mistblower, 5 elektrikli motosiklet, 16 ULV cihazı ve 40 personel ile gece gündüz mesaisini devam ettiriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından haşerelere karşı kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış, onaylanmış ve etkinliği ispat edilmiş ilaçlarla çalışmalarını yürüten İlaçlama Birimi ekipleri, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi Beyaz Masa Hattına gelen taleplere de anında yanıt veriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ayrıca Ramazan Ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla yoğunluğun arttığı cadde ve sokaklarda da, hummalı bir şekilde temizlik çalışmalarını yürütüyor. 

Temizlik ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte ana arter ve ara sokaklarda köpüklü su ile yıkama ve hijyen çalışmaları gerçekleştiriyor. 




Editör: Bahar Yüksel
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​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması
​Haliliye‘de yoğun ilaçlama ve temizlik çalışması
Haliliye Belediyesi, haşere ve sinekle mücadele çalışmalarını gece mesaisi ile yoğun bir şekilde sürdürürken, günün ilk ışıkları ile birlikte de temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
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