Gaziantep'te Kadın ve Erkek Aynı Safta Namaz Kıldı

Kadın ve Erkek Aynı Yerde Namaz Kılabilirler Mi?

Cami İmamına Tepkiler Yağdı

Gaziantep'te sosyal medyada paylaşılan resimler büyük yankı uyandırdı.Dünya ve Türkiye’nin birçok yerinde yaşayan Müslümanlar, bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesinde ibadetlerini yapmak için camilere gittiler. Ramazan ayı boyunca hatim ettikleri Kuran’ı dualarla teslim eden vatandaşlar ardından Tespih namazı kıldılar. Kadın ve erkeklerin namaz kılma alanlarının farklı olduğu camilerde herkes kendi alanında ibadetini yaparken, Gaziantep’te çekildiği iddia edilen bir fotoğraf ise tepkilere neden oldu.Gaziantep’te bulunan Ulu Cami’de çekildiği iddia edilen fotoğrafta kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılmaları eleştirilere neden oldu.Dinimizce Kadının kıldığı namazı erkeklerin görmesi günah sayılırken, aynı alan içerisinde kadın ve erkeklerin bir arada namaz kılmasına müsaade eden ve cemaati uyarmayan cami imamına da tepkiler yağdı.İşte o fotoğraflar;Editör: Bahar Yüksel