​Süper Zekâ Şanlıurfa! Ya Paranız Bol ya da Çalışanlarınız Cahil!

Şanlıurfa’da Engelliler Görmezden Mi Geliniyor!

Kaymayı Engellemek İçin Rampada Kullanılmış

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir kaldırımda görme engellilerin kaldırımda rahat ilerlemesini sağlayan kabartmalı taşların kaldırım boyunca dizilmemesi eleştirilere neden oldu.Görme engellilerin kullandığı sarı kabartmalı taşlar kaldırım boyunca değil de kaldırımın rampa kısmına kaymayı engellemek için yerleştirildiğini gören vatandaşlar, “Ya engelli vatandaşlar görmezden geliniyor ya da kaldırımı yapan çalışanlar çok bilgisizler” yorumlarında bulundu.Türkiye’nin hiçbir yerinde görülmeyecek ve utanç kaynağı olan bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, yetkililere seslendi. Vatandaşlar, “Sarı kabartmalı taşlar görme engellilerin yollarında rahat ilerleyebilmeleri için gerekli olan bir şey, bu işi yapan çalışanlar bu kaldırımda kaymayı engellemek rampa kısmına yerleştirmişler. Göz var hizan var” diyerek bu yanlışın düzeltilmesi, sorumların da konu hakkında eğitim alması gerektiğini ifade etti.Editör: Bahar Yüksel