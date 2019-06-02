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Bu haber 02 Haziran 2019 09:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Aksak'tan İftar yemeği

Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, mübarek kadir gecesi dolayısıyla iftar yemeği verdi.

​Başkan Aksak'tan İftar yemeği

Aqua Parkta düzenlenen iftar yemeğine 24. Dönem Milletvekili Abdulkerim Gök, ilçenin kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, resmi kurum amirleri ve belediye personeli katıldı. 

Türkiye Belediyeler Birliği ile ortak düzenlenen iftar programında Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, iftara gelenlerle tek tek ilgilendi. 

Programda kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Abdullah Aksak, Mübarek kadir gecesinin birlik ve beraberliğe vesile olması dileklerinde bulundu. 

Katılımcıların kadir gecesini de tebrik eden Başkan Aksak, daha sonra vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti. Program kılınan akşam namazının ardından son buldu.  
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