​Eyyübiye Belediyesi Cami Temizleme Seferberliğini Sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerde bulunan ibadethanelerde temizlik seferberliğini sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan “Cami ve İbadethane Temizlik Ekibi” ibadethanelerdeki çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekip, ilçe genelindeki cami ve ibadethanelerin iç ve dış temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyor.Temizlik ekibi, tam donanımlı teknoloji ile donatılmış araç ve gereçlerle tüm cami ve ibadethanelerde halı yıkama, süpürme, iç ve dış temizlik işlerini titiz bir şekilde yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Cami ve İbadethane Temizlik Ekibi” yaklaşan ramazan bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi. Rutin temizlik çalışmaları kapsamında günde 1 camide temizlik çalışmalarını sürdüren ekip, yoğun talep karşısında çalışmalarını artırarak günde 2 camiye çıkardı.İbadethanelerde sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.