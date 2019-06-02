Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 02 Haziran 2019 14:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı

Evinin bahçesinde çalışanı ile odun kesen 50 yaşındaki kadın, komşusunun saldırısına uğradı.

​Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı

Evinin terasından kadının kafasına taş atan komşusu hırsını alamayınca aşağıya inip kadını ve yanındaki çalışanını önce taşla dövüp ardından eline aldığı balta ile kemiklerini kırdı. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayı, talihsiz kadın anlattı.

Olay, Denizli’nin Sarayköy ilçesi kırsal Ahmetli Mahallesi'nde Perşembe günü sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi işte olan Sevcan Yalman çalışanı ile evinin bahçesinde odun kestiği sırada komşusu İsmail İ., sesten rahatsız olup balkona çıkarak Yalman ve çalışanını öldürmekle tehdit etti. Hırsını alamayan adam, çalışanın kafasına önce şişe ardından taş fırlattı. Öfkeli adam, ardından çalışanını kurtarmak isteyen Yalman'a da saldırdı. Yalman'ın kafasına kilit parke taşı atan İsmail İ., aşağı indiğinde talihsiz kadının kafasına tuğla ile vurdu. Öfkesini bunlarla da dindiremeyen İsmail İ., eline aldığı balta ile önce Yalman'a sonra da çalışanına vurdu. Yalman, kafasına atılan taştan kurtulmak isterken taş sırtına geldi ve kaburgaları kırıldı, akciğeri delindi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kana ve kırık bulunan Yalman, durumu sağlık ekiplerine bildirmek istedi ancak iddiaya göre öfkeli komşusu, telefonunu kırarak sağlık ekiplerine haber vermesini engelledi. Ardından Yalman, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Tedaviye alınan Yalman'ın akciğerinde delik bulunduğu, kaburgalarının bazılarının kırıldığı, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalar bulunduğu tespit edildi. Yalman'ın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Komşu İsmail İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



 

GÜVENLİK KAMERALARI DEHŞETİ KAYDETTİ 

Öte yandan yaşanan olay Yalman'ın evinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir adam evin terasından bahçedekilere önce bir şeyler söylüyor, ardından taş ve saksı benzeri şeyler fırlatıyor ve sonrasında terastan bahçeye iniyor. Bir başka kameranın kaydettiği görüntülerin devamında ise adam, bahçedeki kadının başını dövüp, taşla defalarca vuruyor, ardından oradan uzaklaşarak evine giriyor.


 

“ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU, BALTAYLA KESMEK İSTEDİ” 

Komşusu tarafından dövüldüğünü öne süren Sevcan Yalman ise o anları anlattı. Komşusunun daha önceden de kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ileri süren Yalman, güvenlik kameralarını olayı ispat etmek için taktırdığını söyledi. İsmail İ.'nin evin terasından “Sizi saçma manyağı yaparım delik deşik ederim” dediğini öne süren Yalman, İsmail İ.'nin kendisini baltayla kesmek istediğini ancak sonradan vazgeçtiğini söyledi.



 

“SAĞLIK EKİPLERİNİ ARAMAMAM İÇİN TELEFONUMU KIRDI” 

Avukat tuttuğunu, sağlık sorunlarını halledince İsmail İ.'den şikayetçi olacağını belirten Yalman, “Sağlık ekipleri haber vermeyeyim diye telefonumu kırdı. Daha önceden de bahçede hayvanlarımı sularken bana uygunsuz videolar izletmek istedi, ben izlemeyip kafamı çevirdim. O olaydan bir ay sonra da alkollü bir şekilde bahçeme yaklaşık 25 tane torpil attı” diye konuştu.  
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Acı Haber Geldi! Kayıp Kızın Cansız Bedeni Bulundu
​Acı Haber Geldi! Kayıp Kızın Cansız Bedeni Bulundu
Bir süre önce kaybolan Sercan Özatak isimli kızın cansız bedeni derede bulundu.
​Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı
​Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı
Evinin bahçesinde çalışanı ile odun kesen 50 yaşındaki kadın, komşusunun saldırısına uğradı.
​LGS Yolunda Feci Kaza! Otomobil Ortadan İkiye Bölündü
​LGS Yolunda Feci Kaza! Otomobil Ortadan İkiye Bölündü
ailesiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) girmek için okula giden genç kızın bulunduğu otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
​Bir Eve Daha Şehit Ateşi Düştü! Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu
​Bir Eve Daha Şehit Ateşi Düştü! Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu
Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazası sonucu şehit oldu.
Şehidin var Türkiye! ​İran Sınırında Çatışma!
Şehidin var Türkiye! ​İran Sınırında Çatışma!
Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışma çıktı.
​Öğrenci Servisinin Freni Patladı! 15 Yaralı
​Öğrenci Servisinin Freni Patladı! 15 Yaralı
İçinde öğrenciler olan midibüsün freni patladı. Servis şoförü yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Kazada 15 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
​Beyaz Sirke İçti, Hayatını Kaybetti
​Beyaz Sirke İçti, Hayatını Kaybetti
Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Faruk Karasu isimli kişi Bbyaz sirke içerek hayatını kaybetti.
​LGS Sınava Dakikalar Kaldı
​LGS Sınava Dakikalar Kaldı
TEOG yerine gelen ve bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 09.30’da yapılacak. 1 Haziran’da (bugün) gerçekleşecek LGS iki oturum halinde düzenlenecek.
​Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı? İsimli Kitap Yazan Rektör Yardımcısından Kızına Kıyak
​Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı? İsimli Kitap Yazan Rektör Yardımcısından Kızına Kıyak
Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı'nın “Araştırma görevlisi “olmak için 3 sınava girip kazanamayan kızı babasının üniversitesinde ikinci oldu.
​Hayallerimin Peşinden Gidiyorum Dedi! Bir Daha Haber Alınamadı
​Hayallerimin Peşinden Gidiyorum Dedi! Bir Daha Haber Alınamadı
Ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki açık lise öğrencisi Handan Malkoç, 28 Nisan Salı günü ziyaret için Antalya'daki teyzesinin evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
​Sahte Küpeyi Öyle Bir Fiyata Sattı Ki
​Sahte Küpeyi Öyle Bir Fiyata Sattı Ki
Değeri 5 lira olan sahte küpeleri bozduran dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte küpeyi satma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
​3 Yaşındaki Kıza İlaç Dayağı
​3 Yaşındaki Kıza İlaç Dayağı
Bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
​Şanlıurfa’da Kaza yapan Aracı Görenler Gözlerine İnanamadı
​Şanlıurfa’da Kaza yapan Aracı Görenler Gözlerine İnanamadı
​Şanlıurfa’da Bayramın 3 Günü Toplu Taşıma Ücretsiz
​Şanlıurfa’da Bayramın 3 Günü Toplu Taşıma Ücretsiz
​Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Yolsuzluktan Yargılanıyor
​Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Yolsuzluktan Yargılanıyor
Şanlıurfa'da ​Akıllı Yelek Görme Engelliler İçin Umut Oldu
Şanlıurfa'da ​Akıllı Yelek Görme Engelliler İçin Umut Oldu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:16
Güneş
04:59
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:46
Yatsı
21:22
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿