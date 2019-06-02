​Komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı

Evinin terasından kadının kafasına taş atan komşusu hırsını alamayınca aşağıya inip kadını ve yanındaki çalışanını önce taşla dövüp ardından eline aldığı balta ile kemiklerini kırdı. Güvenlik kameralarının görüntülediği olayı, talihsiz kadın anlattı.
Olay, Denizli’nin Sarayköy ilçesi kırsal Ahmetli Mahallesi'nde Perşembe günü sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi işte olan Sevcan Yalman çalışanı ile evinin bahçesinde odun kestiği sırada komşusu İsmail İ., sesten rahatsız olup balkona çıkarak Yalman ve çalışanını öldürmekle tehdit etti. Hırsını alamayan adam, çalışanın kafasına önce şişe ardından taş fırlattı. Öfkeli adam, ardından çalışanını kurtarmak isteyen Yalman'a da saldırdı. Yalman'ın kafasına kilit parke taşı atan İsmail İ., aşağı indiğinde talihsiz kadının kafasına tuğla ile vurdu. Öfkesini bunlarla da dindiremeyen İsmail İ., eline aldığı balta ile önce Yalman'a sonra da çalışanına vurdu. Yalman, kafasına atılan taştan kurtulmak isterken taş sırtına geldi ve kaburgaları kırıldı, akciğeri delindi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kana ve kırık bulunan Yalman, durumu sağlık ekiplerine bildirmek istedi ancak iddiaya göre öfkeli komşusu, telefonunu kırarak sağlık ekiplerine haber vermesini engelledi. Ardından Yalman, kendi imkanları ile hastaneye gitti. Tedaviye alınan Yalman'ın akciğerinde delik bulunduğu, kaburgalarının bazılarının kırıldığı, kafasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kanamalar bulunduğu tespit edildi. Yalman'ın Denizli Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Komşu İsmail İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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