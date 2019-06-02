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Bu haber 02 Haziran 2019 12:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Ünlü Oyuncu Saldırıya Uğradı

Oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla trafikte 2 kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Ergenç, konuyla ilgili gerekli makamlara başvurduğunu belirtti.

​Ünlü Oyuncu Saldırıya Uğradı

Sabah saatlerinde trafikte seyrederken, bir araç içerisinden inen iki kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğrayan oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.



 

Ergenç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim”.  



 

Halit Ergenç'e saldıran iki kişi yakalandı

Trafikte ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldıran iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Ünlü oyuncu Halit Ergenç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabah saatlerinde trafikte bir araç içerisinden inen iki kişinin saldırısına uğradığını, konuyla ilgili yasal yollara başvurduğunu açıklamıştı.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ergenç'e saldırdığı belirlenen E.A. ve M.A. isimli 2 şahsı gözaltına aldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürülen zanlıların ifadesine başvurulacak.
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​Ünlü Oyuncu Saldırıya Uğradı
​Ünlü Oyuncu Saldırıya Uğradı
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