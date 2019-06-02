​Kuran Ayında Camilerimiz Kuranı Kerim Ziyafeti İle Süslendi

Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından Teravih namazı öncesi verilen vaaz konusunda; “Kadir Gecesinin Önemi” anlatıldı. Bin aydan hayırlı bir gecede Peygamber Efendimiz (sav) nasıl ibadet ederdi? Efendimizin izinde bir yaşam sürdürebilmek, Allah’ın emir ve yasaklarına Efendimiz (sav) sünnetine riayet ederek olabileceği işlendi.Mevlid-i Halil (Dergah) caminde teravih namazını müteakip yapılan programda; Hafız Murat Çiçek, Hafız Mehmet Kılıç, Hafız Fatih Kahvecibaşı’nın Kuran’ı Kerim tilavetleriyle Kadir Gecesi dolu dolu yaşandı.Programın sonunda, İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç’ın yapmış olduğu dua ile eller semaya açıldı ve dualar yapıldı.