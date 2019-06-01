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Bu haber 01 Haziran 2019 23:00:09 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Bayramın 3 Günü Toplu Taşıma Ücretsiz

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzur içinde geçirmeleri için kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor.

​Şanlıurfa’da Bayramın 3 Günü Toplu Taşıma Ücretsiz

- Şanlıurfa bayrama hazırlanıyor 
 


 

Şanlıurfa’da Bayramın 3 Günü Otobüsler Ücretsiz Olacak

Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için bayramın 3 günü ücretsiz toplu taşımaya hizmetine giden büyükşehir belediyesi, mezarlık ziyaretleri için ek seferler başlattı. Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikâyete cevap verecek. Ayrıca bayram dolayısıyla iş yerlerinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri de rutin kontrollerini sıklaştırdı. Tarihi geçmiş şekerlemeler ve ürünlerin tespiti yapan zabıta ekipleri, vatandaşların taleplerini anında karşılamak için 24 saat hazır bekleyecek. 
 
 
 

Bayramda Acil Müdahale Ekipleri de Hizmet Verecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bayram süresince yol, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek acil müdahale ekibi ile de hizmet verecek. Bayram süresince normal mesaisine devam edecek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ise 13 ilçedeki birçok merkezde çalışmalarını sürdürecek. 
 



 
Editör: Bahar Yüksel
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