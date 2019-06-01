Bakanlık Desteklemeler Yattı Dedi! Şanlurfa’da Banka Önünde İzdiham Oluştu

Banka Önünde Uzun Kuyruklar Oluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nın tarımsal destekleme ödemelerinin yatırıldığını açıklamasından itibaren çiftçiler Ziraat Bankasına akın etmeye başladı.Uzun kuyrukların oluştuğu banka önünde vatandaşlar sıralarının gelmesini bekledi. Sıcak ve ramazan ayına denk gelen bugün de birçok vatandaş sıcaktan fenalık geçirirken, çiftçiler saatlerce bankanın önünde paralarını çekmek için bekledi.Editör: Bahar Yüksel