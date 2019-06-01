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Bu haber 01 Haziran 2019 22:16:38 Tarihinde eklenmiştir.

Bakanlık Desteklemeler Yattı Dedi! Şanlurfa’da Banka Önünde İzdiham Oluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla çiftçiye tarımsal destek ödemesi yapılmaya başlanacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Şanlıurfa’da Ziraat Bankası önüne üşüşen çiftçiler izdihama neden oldu.

Bakanlık Desteklemeler Yattı Dedi! Şanlurfa’da Banka Önünde İzdiham Oluştu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nın tarımsal destekleme ödemelerinin yatırıldığını açıklamasından itibaren çiftçiler Ziraat Bankasına akın etmeye başladı.



 

Banka Önünde Uzun Kuyruklar Oluştu

Uzun kuyrukların oluştuğu banka önünde vatandaşlar sıralarının gelmesini bekledi. Sıcak ve ramazan ayına denk gelen bugün de birçok vatandaş sıcaktan fenalık geçirirken, çiftçiler saatlerce bankanın önünde paralarını çekmek için bekledi.









Editör: Bahar Yüksel



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Bakanlık Desteklemeler Yattı Dedi! Şanlurfa’da Banka Önünde İzdiham Oluştu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla çiftçiye tarımsal destek ödemesi yapılmaya başlanacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Şanlıurfa’da Ziraat Bankası önüne üşüşen çiftçiler izdihama neden oldu.
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