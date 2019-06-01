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Bu haber 01 Haziran 2019 21:37:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Yolsuzluktan Yargılanıyor

Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan İhsan Ağca’nın geçtiğimiz yıl yolsuzluktan dolayı tutuklu yargılandığı ortaya çıktı

​Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Yolsuzluktan Yargılanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevine getirilen Arif Emecen’den sonra Haliliye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen İhsan Ağca da Urfalıların tepkisini toplamıştı.



 

Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Yolsuzluktan Tutuklanmış

Edinilen bilgilerde Haliliye Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen İhsan Ağca’nın daha önce yolsuzluk yaptığı, bu yolsuzluktan dolayı hakkında soruşturma açıldığı ve tutuklu yargılandığı öğrenildi. 



 

İhsan Ağca’nın Yolsuzluktan Tutuklanma Olayı

BOLU Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl açtığı halk otobüsü hattı ihalesiyle ilgili olarak ‘Kamu İhalesi'ne fesat karıştırmak’ suçu iddiasıyla açılan davada tutuksuz yargılanan Ak Partili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, başkan yardımcısı, daire müdürleri, belediyede görevli mühendis ve meclis üyelerinden oluşan 14 zanlı, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim önüne çıktı. Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan'ın bir otobüs firmasının temsilcisinin diğer otobüs firmasının ‘bertaraf’ edilmesine yönelik attığı cep telefonu mesajını ilk defa emniyette gördüğünü öne sürerken, otobüs hattı ihalesini kazananların bir firmaya ait otobüsleri satın almaları yönünde empoze etmediğini de söyledi.



 

İhaleye Fesat Karıştırma Suçundan Yargılandı

Bolu Belediyesi'nin, geçtiğimiz yıl Kasım ayında açtığı 30 halk otobüsü hattı ihalesinde teknik şartnamenin sadece bir otobüs markasına yönelik olduğu, ihaleyi kazananların bir firmaya ait otobüsleri satın almaları yönündeki iddialarla ilgili olarak ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçundan Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Partili Belediye Meclis üyeleri Seyit Ali Özkoç, Abdulkadir Key ve İsmail Gezgin, Bolu Belediyesi Fen İşleri Destek Hizmetleri Müdür Vekili Serkan Atalay, Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevli makine mühendisleri Elvan Kaya ve Cengiz Yaman, Zabıta Müdürlüğü'nde görevli jeoloji mühendisi İsmail Civelek, Bolu Belediyesi İmar Müdürü Yaşar Taşkıran, Hesap İşleri Müdürü Naim Ayhan, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Değer, bir otobüs firmasının temsilcisi Talip Şanlı, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ihale yolsuzluğu operasyonu kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Bolu Belediyesi eski Başkan Yardımcısı (Haliliye Yeni Belediye Başkan Yardımcısı) İhsan Ağcan ile yine aynı davadan tutuklu Etimesgut Belediyesi eski Başkanı Serhat Kemal Yılmaz hakim önüne çıktı. Davaya ihale nedeniyle mağdur olan otobüs sahipleri de katıldı.




 

İşlemleri İhsan Ağca Yürütmüş

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ifadesinde ihaleyi kazananların bir firmaya ait otobüsleri satın almaları için zorlanmalarının söz konusu olmadığını belirterek, ihale komisyonu başkanı olarak görev yapmasına rağmen, başkan yardımcısı İhsan Ağcan'ın işlemleri yürüttüğünü söyledi. Yılmaz ihale sürecinde bir otobüs firmasına ait araçların satın alınması konusunda ihaleyi kazananlardan kendilerine baskı yapıldığı yolunda bir şikâyet gelmediğini de ifade etti. Yılmaz ihalenin teknik sözleşme doğrultusunda, usulüne uygun olarak yapıldığını ve belediyenin kazançlı çıktığını ifade etti.





Editör: Bahar Yüksel
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