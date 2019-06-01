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Bu haber 01 Haziran 2019 18:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Banu Alkan, Politikaya Atılıyor! Kültür ve Turizm Bakanı Olacakmış

Bir TV programına katılan Banu Alkan, yaptığı açıklama ile Türkiye gündemine oturdu. Alkan yaptığı açıklamada, "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

​Banu Alkan, Politikaya Atılıyor! Kültür ve Turizm Bakanı Olacakmış

-Banu Alkan Açıkladı! Kültür ve Turizm Bakanı Olacağım



 

Banu Alkan, politikaya Atılacağım

Afrodit lakaplı Banu Alkan, katıldığı TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, politikaya atılmak istediğini ifade ederek şu açıklamada bulundu; “Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık.”


 

Banu Alkan’ın Sloganı Hazır

Banu Alkan’ın yaptığı bu açıklama Türkiye gündemine otururken birçok yorum da göze çarptı. Sosyal medya kullanıcıları “Banu Alkan siyasete atılıp bakan olmak istiyormuş. Hem de Kültür Ve Turizm Bakanı. Artık siz düşünün bu zeka ve kültür ile neler yapar kendisi. Sloganı da şimdiden belli; ‘Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm” tarzında yorumlarda bulundu.



Editör: Bahar Yüksel
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​Banu Alkan, Politikaya Atılıyor! Kültür ve Turizm Bakanı Olacakmış
​Banu Alkan, Politikaya Atılıyor! Kültür ve Turizm Bakanı Olacakmış
Bir TV programına katılan Banu Alkan, yaptığı açıklama ile Türkiye gündemine oturdu. Alkan yaptığı açıklamada, "Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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