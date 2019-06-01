​Banu Alkan, Politikaya Atılıyor! Kültür ve Turizm Bakanı Olacakmış

Banu Alkan, politikaya Atılacağım

Banu Alkan’ın Sloganı Hazır

-Banu Alkan Açıkladı! Kültür ve Turizm Bakanı OlacağımAfrodit lakaplı Banu Alkan, katıldığı TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alkan, politikaya atılmak istediğini ifade ederek şu açıklamada bulundu; “Artık politikaya atılacağım. Kültür ve Turizm bakanı olmak istiyorum. Çok zeki ve güzel olmaktan sıkıldım. Yıllardır gazeteci ve prodüktörlerle uğraştık.”Banu Alkan’ın yaptığı bu açıklama Türkiye gündemine otururken birçok yorum da göze çarptı. Sosyal medya kullanıcıları “Banu Alkan siyasete atılıp bakan olmak istiyormuş. Hem de Kültür Ve Turizm Bakanı. Artık siz düşünün bu zeka ve kültür ile neler yapar kendisi. Sloganı da şimdiden belli; ‘Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm” tarzında yorumlarda bulundu.Editör: Bahar Yüksel