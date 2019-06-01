​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin

Başkan Kuş'un İftar Yemeğine Tepki

İftar Yemeği Vereceğinize İlaçlama Yapın

Eyyübiye'de İlaçlama Başlamalı

-Şanlıurfa’da Başkan Kuş İftar Verdi Vatandaşlar Önce İlaçma Yapsın DediEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, vatandaşlara iftar yemeği verdi. Verilen iftar yemeğine bazı vatandaşlardan tepki geldi.Yaz ayalarını gelmesi ile sivrisineklerin çıkmasından sonra birçok belediye ilaçlama çalışmalarına çoktan başladı. Belediyenin ilaçlaması vatandaşların gece rahat uyumalarını sağlarken, Eyyübiyeli vatandaşlar sivrisinek sorunu yaşadıklarını dile getirdi.Sıcakların başlaması ile hala ilaçlama çalışmalarında sorun olduğunu ifade eden vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un bu duruma tepkisiz kalmasına kızdı. İftar yemeklerinde bizim de hakkımız var diyen ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde HDP Hilvan Eşbaşkan aday adayı olan Mahmut Öcek, sosyal medya hesabından,"Beytülmalin parasıyla iftar yemekleri vereceğinize Eyyübiye ilçesinin sinek ilaçlamasını yapın. Sayın Başkan verdiğiniz her iftar yemeğinde bizim Eyybiyelilerin de hakkı vardır. Helal etmesek ve etmiyoruz da Allah’a nasıl hesabını verirsiniz. Kendi şahsi paranızla yapın bu iftar yemek programlarını” ifadelerine yer verdi.HDP Hilvan Eşbaşkan aday adayı olan Mahmut Öcek'in yaptığı bu paylaşıma birçok vatandaştan destek geldi. Eyyübiye Belediye Başkanı konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Eyyübyeli vatandaşlar sineklerden dolayı rahatsız olduklarını ve bir an önce ilaçlamanın yapılması gerektiğini ifade etti.Editör: Bahar Yüksel