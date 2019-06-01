Şanlıurfa'da ​Akıllı Yelek Görme Engelliler İçin Umut Oldu

Görme Engelli Öğretmeni Görünce Fikir Oluştu

Siverek Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri tarafından görme engelliler için tasarlanan akıllı yelek projesi, görme engellilerin bastonsuz, herhangi bir yardım almadan hareket etmelerini sağlıyor.Görme engelli bireyler, öğrenciler tarafından geliştirilen yazılım yardımıyla bir yeleğe yerleştirdikleri özel sensörler sayesinde rahatlıkla engellere çarpmadan istediği yere gidebiliyor.Gündelik hayatta rahatlıkla kullanılabilecek olan akıllı yeleğin alt ve üst bölgelerindeki sensörler sayesinde bir engelle yaklaşıldığında o tarafta bulunan sensör titreşim ve ses ile uyarı veriyor. Engele yaklaşıldıkça sensör daha hızlı uyarı vermeyi sürdürürken titreşim ise artmaya başlıyor.Uyarılar sayesinde görme engelli birey, sensörlerin uyarı yaptığı tarafta cisim olduğunu fark ederek yolunu değiştiriyor.Akıllı yeleği geliştiren öğrencilerden Fatime Özkan,” Okul çıkışında görme engelli bir öğretmeni gördüm ve onun bastonla yürümekte zorlandığını fark ettik ve arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık ve görme engelliler için böyle bir yelek geliştirdik. Yeleğimizde dört adet sensör, dört adet titreşim aleti ve dört adet zil sesi vardır. Bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz, ilerdeki zamanlarda güneş enerjisiyle kendi kendini şarj edebilecek seviyeye getirmek. Görme engelli dostumuz bunu kullanarak hayatı daha da kolaylaşacak” dediÖğrencilerden Dilek Akkaş’ta,’ Herkesin çevresinde engelli bireylerin olduğunu ve sağlıklı bireyler olarak onlara hayatı kolaylaştıracak çalışmalar yapılması gerektiğini’ vurgulayarak,” Bu engellilerden birçoğu da görme engelli bireylerdir, bizde kendimizi bir görme engelli birey yerine koyarak bu projeyi geliştirdik” diye konuştuOkula gelen görme engelli Nevroz Tuğral, yeleği giyerek bina içerisinde deneme yaptı. Yeleğin denemelerde başarılı olduğunu belirten Tuğral, öğrencilere teşekkür etti.Editör: Bahar Yüksel