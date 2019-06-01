Vatandaşlar Orucunu Balıklıgöl’de Açtı

Urfalı Vatandaşlar Kadir Gecesinde Camilere Akın Etti

- Şanlıurfa’da Kadir Gecesi’nde vatandaşlar camilere akın etti"Peygamberler şehri" olarak da nitelendirilen kentte, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bazı vatandaşlar orucunu Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamın da bulunduğu Balıklıgöl yerleşkesinde açtı. Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, okunan Kur'an-ı Kerim-i dinledi.Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın eden vatandaşlar, huzurlu bir ortamda geceyi geçirmenin sevincini yaşadıklarını, böyle mübarek bir gecede namaz kılıp, dualar edeceklerini ifade ettiler.Kentteki camilerin tamamında Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen özel programların ardından vatandaşlara çıkışta çeşitli ikramlarda bulunuldu.Editör: Bahar Yüksel