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Bu haber 01 Haziran 2019 12:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü

Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldürdüğü iddia edilen sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü

2010 yılında Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Şener Adalı’nın ölümüyle ilgili süren davanın son duruşması yapıldı. Ölen Şener Adalı'nın eşi Hanım Adalı duruşmaya katılmazken, amcasının oğlu Özkan Yurt duruşmada hazır bulundu. Diğer sanık Hanım Adalı’nın amcasının damadı Engin Efe ise duruşmaya Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda SEGBİS ile katıldı. 



 

Delil Yetersizliğinden Beraat İstendi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında Özkan Yurt'un kasten öldürmesi sebebiyle müebbet hapis cezasına çarptırılması, diğer sanıklar Hanım Adalı ve Engin Efe ile ilgili kesin ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraatleri istendi. 




 

İyi Hal İndirimi İle 25 Yıl Hapis Cezası Aldı 

Tutuklu sanık Özkan Yurt suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Yurt’a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indiriminden 25 yıla düşürüldü. 
Mahkeme, sanıklar Hanım Adalı ve Engin Efe hakkında beraat kararı verdiğini açıkladı. 

Şener Adalı, 19 Aralık 2010 tarihinden sonra kayıplara karıştı. Daha sonra yapılan aramalarda Adalı'nın cesedi 1 yıl sonra ormanlık alanda bulundu. Olayın ardından Şener Adalı'nın eşinin amcasının oğlu Özkan Yurt tutuklanmış, Hanım Adalı ve onun amcasının damadı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayetin, Hanım Adalı ile kuzeni Özkan Yurt arasındaki ilişkinin, Şener Adalı tarafından öğrenilmesi üzerine çıktığı iddia edildi. 





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü
​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü
Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldürdüğü iddia edilen sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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