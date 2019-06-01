Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 01 Haziran 2019 12:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

​Bayramlık Şekerde Domuz Hilesi

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, vatandaşları şeker konusunda uyardı. Özellikle dini hassasiyeti bulunanlara seslenen Prof. Dr. Mustafa Tayar; “Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya da ise soya sosu katıyorlar. Vatandaşlarımız bilinçli olsun ve ne yediğini bilsin” dedi.

​Bayramlık Şekerde Domuz Hilesi

Ramazan Bayramı için hazırlıkların hızlandığı bu günlerde uzmanlar vatandaşları sahte ve kalitesiz şekerler konusunda uyarıyor. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, insanların almak istediği şekerin ve çikolatanın mutlaka tadına bakmaları gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Mustafa Tayar, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için duyarlı davranılması gerektiğine işaret ederek, merdiven altı üreticilerden ise kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti. 





 

Gıda Zehirlenmesine Neden Olabilir

Alınacak şekerlerin rengarenk olsun diye bir gayret içerisinde olunmaması konusunda da uyarı yapan Tayar, “Her renk ilave bir katkı maddesi demektir. Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya hayvan yemi olarak kullanılan soya tozu, margarin, keçi boynuzu tozu, leblebi tozu, kavrulmuş bakliyat tozu, fındık zarı katıyorlar. Standartlara uygun üretilmeyen şeker ve benzeri ürünlerin gıda zehirlenmelerine neden olabildiğini, özellikle çocuklarda diş ve ağız sağlığını da olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. Merdiven altında yapılan ve açıkta satılan şekerlerin tercih edilmemesi gerekir. Piyasada maliyeti minimuma indirme adına şeker yerine glikoz ve fruktoz kullanılabiliyor. Özellikle mısır şuruplu dökme ürünler söz konusu” diye konuştu. 








 

Bayram Şekeri Alırken Bilindik Markalar Tercih Edilmeli

Kaliteli çikolata, şeker ve lokumun özelliklerini de tarif eden Prof. Dr. Tayar; “Bunları satın alırken bilindik markaları ürünlerini tercih etmeye özen gösterin. Adını ilk defa duyduğunuz üreticilerin çikolatalarını satın alırken bir kez daha düşünün ya da o markayı araştırın. Çikolata alırken dikkat etmeniz gereken diğer hususlar şöyle; çikolata paketi tamamen kapalı olmalıdır. Kaliteli çikolata parlak bir görüntüye sahip olup beyazlama olmamalıdır. Üzerinde beyaz renk oluşan çikolatalar sıcak ya da soğuk ortamda kalmış olabilir.Çikolatayı buzdolabında değil 18-22 derece arasında saklamalısınız. Yani çikolatanın saklanması için en ideal sıcaklık, oda sıcaklığıdır.Şekerlemede ise ambalajın kapalı olmasına ve ürünlerin 30C’nin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanmasına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi. 


Editör: Bahar Yüksel 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
​Bayramlık Şekerde Domuz Hilesi
​Bayramlık Şekerde Domuz Hilesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, vatandaşları şeker konusunda uyardı. Özellikle dini hassasiyeti bulunanlara seslenen Prof. Dr. Mustafa Tayar; “Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya da ise soya sosu katıyorlar. Vatandaşlarımız bilinçli olsun ve ne yediğini bilsin” dedi.
​Sağlıkçılar Müjde 29 Bin 689 Yeni Sağlık Çalışanını İstihdam Edilecek
​Sağlıkçılar Müjde 29 Bin 689 Yeni Sağlık Çalışanını İstihdam Edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz” dedi.
​Devlet Hastanesinde Sülük İhalesi Açıldı! 60 Adet Sülük Alınacak
​Devlet Hastanesinde Sülük İhalesi Açıldı! 60 Adet Sülük Alınacak
Devlet Hastanesinde sülük satın almak için ihale açıldı.
​Aynı Kişiyi 3 Günde Üç Kez Kene Isırdı
​Aynı Kişiyi 3 Günde Üç Kez Kene Isırdı
3 gün üst üste üç kez kenenin ısırdığı şahıs hastaneye başvurdu.
​Ağız Kokusuna Karşı Doğal Çözüm
​Ağız Kokusuna Karşı Doğal Çözüm
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sahurda yenilen maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin ağız kokusunu önleyebileceğini söyledi.
​Piyasaya Uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç sürüldü
​Piyasaya Uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç sürüldü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç ele geçirildi.
​Valilik, Kanser hastası KHK'lı Doktorun Pasaport Başvurusunu Reddetti
​Valilik, Kanser hastası KHK'lı Doktorun Pasaport Başvurusunu Reddetti
Kanun Hükmünde Kararnama (KHK) ile ihraç edilen kanser hastası akademisyen Prof. Dr. Haluk Savaş yargılandığı davada beraat etti. beraat etmesine rağmen tedavisi için yurtdışına gitme talebi Adana Valiliği tarafından reddedildi.
Bir Annenin Feryadı, Sürekli Bayılan Oğluma Tanı Konulsun
Bir Annenin Feryadı, Sürekli Bayılan Oğluma Tanı Konulsun
24 yaşındaki oğlu Kenan Yaman’ın, 8 yıldır ayda en az 4 kez bayıldığını ve kendine geldikten sonra da her şeyi unuttuğunu belirten anne Esme Yaman, bugüne kadar oğluna tanı konulamadığını öne sürdü. “Ne olur oğluma tanı konulsun” diye feryat eden Yaman, Sağlık Bakanlığı’ndan destek istedi.
​Filizlenen Patatese Dikkat
​Filizlenen Patatese Dikkat
Doğru koşullarda saklanmayan patates, yeşillenip filizlendiği zaman zehirleyerek ölüme yol açabiliyor. Diyetisyen Beyza Köse, “Patates yedikten sonra mide bulantısı, boğaz yanması ve baş ağrısı başladıysa hemen hastaneye gidin” diyerek uyarılarda bulundu.
​2 Yıldır Kolunu Ve Parmaklarını Kullanamıyordu... İnanılmaz Olay Gerçekleşti
​2 Yıldır Kolunu Ve Parmaklarını Kullanamıyordu... İnanılmaz Olay Gerçekleşti
Merdivenden düşmesi sonucu sol omzu çıkan Aziz Dumanova'nın kolu ve parmakları felç oldu. Dumanova, 2 yıldır gördüğü tedavi sonucu kullanamadığı parmaklarını ve kolunu kullanmaya başladı.
Hasta Yakını Hastaneyi Ateşe Verdi
Hasta Yakını Hastaneyi Ateşe Verdi
Önceki gün İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal’ın odası bir hasta yakını tarafından kundaklandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı.
​Aç Kalmak Değil, Çok Doymak Kalbi Zorluyor
​Aç Kalmak Değil, Çok Doymak Kalbi Zorluyor
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Özkan, iftar ve sahurda özen gösterildiği takdirde oruç tutmanın kolesterol ve şeker üzerinde faydalı olduğunu söyledi.
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:00
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:46
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿