​Bayramlık Şekerde Domuz Hilesi

Gıda Zehirlenmesine Neden Olabilir

Bayram Şekeri Alırken Bilindik Markalar Tercih Edilmeli

Ramazan Bayramı için hazırlıkların hızlandığı bu günlerde uzmanlar vatandaşları sahte ve kalitesiz şekerler konusunda uyarıyor. Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, insanların almak istediği şekerin ve çikolatanın mutlaka tadına bakmaları gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Mustafa Tayar, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için duyarlı davranılması gerektiğine işaret ederek, merdiven altı üreticilerden ise kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti.Alınacak şekerlerin rengarenk olsun diye bir gayret içerisinde olunmaması konusunda da uyarı yapan Tayar, “Her renk ilave bir katkı maddesi demektir. Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya hayvan yemi olarak kullanılan soya tozu, margarin, keçi boynuzu tozu, leblebi tozu, kavrulmuş bakliyat tozu, fındık zarı katıyorlar. Standartlara uygun üretilmeyen şeker ve benzeri ürünlerin gıda zehirlenmelerine neden olabildiğini, özellikle çocuklarda diş ve ağız sağlığını da olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. Merdiven altında yapılan ve açıkta satılan şekerlerin tercih edilmemesi gerekir. Piyasada maliyeti minimuma indirme adına şeker yerine glikoz ve fruktoz kullanılabiliyor. Özellikle mısır şuruplu dökme ürünler söz konusu” diye konuştu.Kaliteli çikolata, şeker ve lokumun özelliklerini de tarif eden Prof. Dr. Tayar; “Bunları satın alırken bilindik markaları ürünlerini tercih etmeye özen gösterin. Adını ilk defa duyduğunuz üreticilerin çikolatalarını satın alırken bir kez daha düşünün ya da o markayı araştırın. Çikolata alırken dikkat etmeniz gereken diğer hususlar şöyle; çikolata paketi tamamen kapalı olmalıdır. Kaliteli çikolata parlak bir görüntüye sahip olup beyazlama olmamalıdır. Üzerinde beyaz renk oluşan çikolatalar sıcak ya da soğuk ortamda kalmış olabilir.Çikolatayı buzdolabında değil 18-22 derece arasında saklamalısınız. Yani çikolatanın saklanması için en ideal sıcaklık, oda sıcaklığıdır.Şekerlemede ise ambalajın kapalı olmasına ve ürünlerin 30C’nin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanmasına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.Editör: Bahar Yüksel