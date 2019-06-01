​Hafriyat Çukurunda Şüpheli Ölüm! 2 Gün Sonra Bulundu

Bu haber 01 Haziran 2019 10:40:20 Tarihinde eklenmiştir.

Hareketsiz Yatan Birini Görüp Ekiplere Bildirdiler

2 Gün Önce Uyuşturucudan Ölmüş Olabilir

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sırası Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1123 Sokak'taki boşluk alandaki hafriyat bölgesinde meydana geldi.Hafriyat alanındaki çukurda hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hafriyat dökülü alandaki çukura inen sağlık ekipleri 25-30 yaşlarındaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.Ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Şahsın yaklaşık 2 gün önce uyuşturucu maddeden ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Editör: Bahar Yüksel