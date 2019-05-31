​Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı? İsimli Kitap Yazan Rektör Yardımcısından Kızına Kıyak

Son Şansını Babasının Görevli Olduğu Üniversitede Denedi

Türkiye böyle başarı görmedi! Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan ve “Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı?” adlı kitabı kaleme alan Nihat İnanç'ın kızı Ayşenur İnanç, ülke genelinde aynı ay içerisinde 3 değişik üniversitede girdiği tüm sınavlarda elendi.Rektör Yardımcısının kızı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki sınavda 46'ıncı oldu. İsminin karşısına “Sınava girmeye hak kazanamadı” yazılan ve burada umduğunu bulamayan İnanç, bu kez şansını Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde denedi. Ancak burada da 46'ıncı oldu ve sınavı yine kaybetti. Ayşenur İnanç, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde de sınava girdi. burada da 29'uncu sıraya girebildi ve kazanamadı. Son şansını, yine ay içerisinde babasının yönetici olduğu Kırıkkale Üniversitesi'nde denedi. Ayşenur İnanç, girdiği “Araştırma Görevlisi” sınavında, 34 adayı eleyerek ikinci oldu.Editör: Bahar Yüksel