​Tütün Adam, Şanlıurfa’da Tütünün Zararlarını Anlattı

Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem ÇELİK 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Tütün Adam ile güne yönelik mesajlar verdi. ÇELİK Ramazan Ayını fırsat bilelim, kendimize bir iyilik yapalım, bu zaman dilimi içerisinde tütün kullanıyorsak bırakalım diyerek sigaranın sosyal, ekonomik, psikolojik açıdan, sağlıksal yönden verdiği zararlarını anlattı.Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında katılımcılara ve basına açıklamalarda bulunan Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Muharrem ÇELİK, Yeşilay'ın çalışmaları projelerini ve geldiği noktayı anlattı. Özellikle 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:Dünyada her yıl 7 milyon insan sigaradan dolayı hayatını kaybediyor. Yaklaşık 1 milyon insan da pasif içicikikten ölüyor. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla toplumda farkındalığı arttırmalıyız. Dumansız hava sahasının yaygınlaşması halkın bu mücadeleyi sahiplenmesi ile gerçekleşecektir. Unutmayalım ki nargile ve elektronik sigarada sağlığımıza ciddi hasarlar vermektedir. Sağlık Bakanlığının Vizyon 2023 belgesinde de Sigarasız Türkiye hedefi için var gücümüzle top yekün çalışacağız. Gelişen endüstrinin kirli taraflarını gençlerimizden uzak tutmak, onların para kazanma hırslarına alet etmemek için tüm halkımızın desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bu bağlamda hizmet veren *Yeşil Dedektör* uygulamasının yanında *tbm.org.tr* ve *birakabilirsin.org.tr* adreslerini aktif kullanalım, dedi.Daha sonra Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Abdullah TUT, Büyükşehir Belediyesinin insana gençlere verdiği ehemmiyeti anlatarak Yeşilay'la yapacağı çalışmaları da katılımcıları anlatarak büyükşehir belediye Başkanı Zeynel Abidin BEYAZGÜL'ün selamlarını da aktardı. İftarda dua yapan İl Müftü Yardımcısı sigarayı haram olma açısından geniş geniş örneklerle açıkladı. İftar programından sonra Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Gençlik Komisyonu Balıklıgöl'de halka sigaranın zararını anlatan broşürler dağıttı. Ayrıca 31 Mayıs dolayısıyla Atatürk Caddesi'nde Yeşilay Şanlıurfa Şubesi tarafından stant açarak yolda gecen halkada broşürler dağıtıldı.Editör: Bahar Yüksel