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Bu haber 31 Mayıs 2019 22:08:55 Tarihinde eklenmiştir.

​SİGORTA HAFTASI ŞANLIURFA’DA KUTLANDI

Sigortacılığın geliştirilmesi ve sigortacılık bilincinin oluşturulması amacıyla her yıl mayıs ayının son haftasında gerçekleştirilen “Sigorta Haftası” Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

​SİGORTA HAFTASI ŞANLIURFA’DA KUTLANDI

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 28. Meslek Komitesi ve Sigorta Bileşenleri, basın açıklaması, ziyaret ve sosyal etkileşim programı gibi bir dizi faaliyetlerle Şanlıurfa’da sigortacılığın geliştirilmesi, sigorta bilincinin artırılması ve sigortacılığın öneminin vurgulanması amacıyla Sigorta Haftası’nda, etkinlik programı gerçekleştirdi.

Programlar,  ŞUTSO 28. Meslek Komitesi ve Sigorta Bileşenlerinin, 27 Mayıs - 02 Haziran 2019 tarihleri arasında kutlanacak olan "Sigorta Haftası" etkinlik planlamalarını yapmak üzere Komite Başkanı Âdem Köroğlu'nun başkanlığında düzenlediği istişare toplantısıyla başladı. Komite Başkanı Âdem Köroğlu'nun yanı sıra ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Direkçi, Meclis Üyeleri Bedir Süzer, Cemal Beyaz, Mehmet Akın, M.Emin Atmaca, İsa Gökmen ve Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Sigorta Haftası'nda, Basın Toplantısı, Led Billboardlarda Tanıtım görsellerinin yayınlanması, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ve ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ziyareti ile 13.Bölge Sosyal Gelişim ve Eğlence Derneğiyle program yapılması kararları alındı.


 

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Peltek ziyaret edildi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 28. Meslek Komitesi ve Sigorta Bileşenleri, “Sigorta Haftası” ile ilgili ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i ziyaret ederek, programlarla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.
ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Peltek’in katılımıyla Basın Açıklaması düzenlendi
ŞUTSO Göbeklitepe Toplantı Salonu’nda Gerçekleştirilen Basın Açıklamasına, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Direkçi, Şanlıurfa Sigorta Acenteleri Derneği (ŞURSAD) Başkanı Nihat Fırathan, 28. Meslek Komitesi Başkanı Âdem Köroğlu ve ŞUTSO Meclis Üyelerinin katılımıyla Basın Açıklaması gerçekleştirdi.




 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret edildi

ŞUTSO 28. Meslek Komitesi ve Sigorta Bileşenleri, “Sigorta Haftası” etkinlikleri kapsamında, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile birlikte, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Heyet, Vali Erin’e Sigorta Haftası ilgili bilgi verdi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu ziyaret edildi
ŞUTSO 28. Meslek Komitesi ve Sigorta Bileşenleri, “Sigorta Haftası” etkinlikleri kapsamında, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ile birlikte, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nu ziyaret etti.



 

ŞESOB Başkanı M.Şefik Bakay ziyaret edildi

ŞUTSO 28. Meslek Komitesi ve Sigorta Bileşenleri, “Sigorta Haftası” etkinlikleri kapsamında, Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (ŞESOB) Başkanı M.Şefik Bakay’ı ziyaret etti.
13.Bölge Sosyal Gelişim ve Eğlence Derneğiyle program düzenledi

ŞUTSO 28. Meslek Komitesi ve Sigorta Bileşenleri, “Sigorta Haftası” etkinlikleri kapsamında, Sigorta bilincini vatandaşlara aşılamak amacıyla, 13.Bölge Sosyal Gelişim ve Eğlence Derneğiyle sosyal etkileşim programı düzenledi.


Sigorta Haftası’nda gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bir açıklama yapan ŞUTSO 28. Meslek Komitesi Başkanı Âdem Köroğlu, “Her yıl mayıs ayının son haftasında kutlanan ve bu yıl 27 Mayıs - 02 Haziran tarihlerine denk gelen Sigorta Haftası'nda çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerde amacımız, ilimizde sigortacılığın geliştirilmesi ve sigortacılığın öneminin vurgulanması ile afet, deprem ve kazaların her an gelebileceğinin altının çizilerek sigorta bilincinin oluşturulmasıdır. Bu etkinliğin hazırlanmasında özverilerini esirgemeyen 28. Meslek Komitesi Üyeleri ve Sigorta Bileşenleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.


Editör: Bahar Yüksel
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