​Gazeteciler Dernek Başkanı Gülebak’tan Kadir Gecesi Mesajı

Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Dernek Başkanı Tahir Gülebak tüm İslam aleminin bin yıldan daha hayırlı bir gün olan Mübarek Kadir Gecesi mesajı yayınladı.Gülebak yayınladığı mesajda;“Milletimizin birlik ve beraberlik duygularının, sosyal dayanışma ve kaynaşma özelliklerinin doruğa çıktığı kandil geceleri kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. Bu gece hürmetine dargınlar barışmalı, yüzler birbirine gülümsemeli, kalplerdeki buzlar erimeli ve beraberce güzelliklere yürünmelidir.Şanlıurfalı hakımın ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutlar, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim." İfadelerine yer verdi.Editör: Bahar Yüksel