​Şanlıurfa'da Traktöre çarpan tır devrildi! 2 yaralı

Traktöre Çarpan Tır Devrildi

- Traktöre çarpan tır devrildi: 2 yaralıEdinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır yolunun Hilvan ilçesi girişinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen domates yüklü tır, aynı yönde seyreden römorklu traktöre çaptı. Karşı şeride geçen tır devrilirken traktörün saman yüklü römorkları da şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel