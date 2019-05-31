Aydınlık, Şanlıurfa’nın Sağlık Rezaletini Açıkladı! Tahmin Dahi Etmiyordum

Resmi Evraklardaki Net Bilgileri Paylaşıyorum

Şanlıurfa Hastanelerinde Hangi Branşlar Eksik?

Şanlıurfa’da İhtiyaç Olduğu Halde Olmayan Üniteler Nelerdir?

Şanlıurfalı Vatandaşlar Hastanelerde En çok Hangi Bölümlere Başvuruyor?

Aydınlık, Şanlıurfa’ya Neden Atama Yapılmıyor?

Yaptığı araştırmalar ile Şanlıurfa’da sağlık sektöründeki eksiklikleri gerekli kurumlara gönderdiğini açıklayan Aydınlık, “Şanlıurfa'da eksikliğini gördüğümüz sağlık hizmetlerinin bu kadar büyük olacağını tahmin dahi etmiyordum.” İfadelerini kullandı.Aziz Aydınlık konu ile ilgili yaptığı açıklamadan başlıklar;“Sevgili hemşehrilerim, maalesef biz Şanlıurfa'daki bu sağlık hizmetleri ve bu sağlık hizmetlerinin kapasitesiyle insanlarımızı yaşatamayız!Şanlıurfa'da eksikliğini gördüğümüz sağlık hizmetlerinin bu kadar büyük olacağını tahmin dahi etmiyordum.“Geçtiğimiz aylarda "bilgi edinme yasasından" faydalanarak Sağlık ile alakalı gerekli tespitlerin ilgili kurumlarca yapılması için hazırlamış olduğumuz evrakları gerekli kurumlara göndermiştik. Biraz geçte olsa kurumlardan tarafımıza ulaşan sonuç belgesi inanın tam olarak bir "sağlık rezaletini" içeriyor. Şimdi sizlerle tarafıma ulaşan "resmi evraktan" en net bilgileri paylaşıyorum;”Branşlara göre hekim eksikliği sayıları:1) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı - 472) Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - 293) Genel Cerrahi Uzamanı - 364) İç Hastalıkları Uzmanı - 315) Anesteziyoloji ve Reaminasyon Uzmanı - 27İhtiyaç olduğu halde henüz bulunmayan sağlık üniteleri:1) Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM)2) Çocuk-Ergen Madde Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi (ÇEMATEM)3) Hiperbarik Oksijen Tedavisi MerkeziBakın sormuş olduğumuz sorulara verilen cevaplardan biraz daha bilgi vermek istiyorum. Şanlıurfa'da vatandaşlarımızın en fazla başvurdukları branşlar şöyle:-Diş Polikliniği,-Acil,-Kadın Hastalıkları ve Doğum,-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,-Dahiliye Polikliniği...“Bakınız en fazla başvuruda bulunan poliklinikler arasında kadın ve çocuk poliklinikleri var ve bu bilinmesine rağmen Çocuk Hastalıkları Branşında 47, Kadın Hastalıkları Branşında 29 hekim eksikliği var. Bu nasıl olabilir? Bunlar bilinmesine rağmen neden hiçbir adım atılmaz? Ayrıca atama bekleyen binlerce doktor varken neden Şanlıurfa'ya atama yapılmaz? İnanın bazen anlamakta güçlük çekiyorum. İktidar mensupları Şanlıurfa'nın sorunlarına neden değinmiyor? Yazık, gerçekten çok yazık. Memleketim için, hemşehrilerim için gerçekten üzülüyorum.Son olarak şunu da belirtmek isterim ki gönlünüz rahat olsun bu eksikliklerin giderilmesi için her türlü çalışmayı yapacağım. Bu böyle kalmayacak!”Editör: Bahar Yüksel