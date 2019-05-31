​Eyyübiye Kaymakamlığı Yolda Kalan Vatandaşlara İftarlık Dağıttı

Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal’ın talimatıyla Eyyübiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri ile İl Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polis memurlarının işbirliğinde iftar vakti yolda olan vatandaşlara iftariyelik dağıtıldı.Akçakale ve Viranşehir istikametlerinden Eyyübiye’ye gelirken polis kontrol noktalarında iftara yetişemeyen vatandaşlara içerisinde su, limonata, hurma ve pasta olan iftariyelik paketler dağıtıldı. Uygulamadan memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlar görevlilere ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.Editör: Bahar Yüksel