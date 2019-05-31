​Şanlıurfa’dan Suriye’ye 8 Tır Yardım Gönderildi

8 Tır Yardım Malzemesi Suriye’ye Gönderildi

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerince temin edilen ve içerisinde soğan, patates, un ve gıda maddeleri bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması dolayısıyla Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül törende yaptığı konuşmada, 8 yıldır Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde Suriye'ye yardım gönderildiğini söyledi. Beyazgül, "Müslümanlar kardeştir, bizler de bu kardeşliğin gereğini yerine getiriyoruz. Nasıl ki vücudumuzdaki bir hastalık tüm vücudumuzu rahatsız ediyorsa, Suriye ve diğer Müslüman ülkelerdeki yaralar da bizi üzmektedir. Bu yardımların gönderilmesine katkısı olanlardan Allah razı olsun” dedi.Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ise "Suriye'de insanlar açlığın ve sefaletin yanında bombalarla da mücadele etmek zorunda. Ne yazık dünya bu dramı umursamaz oldu. 8 yıldır cömert Şanlıurfalıların yardımlarıyla Suriyeli kardeşlerimizin sofralarına umut olmaya çalışıyoruz. Bu mübarek Kadir Gecesi öncesi bugün 8 tır yardım malzememizi Suriye'ye göndereceğiz. Ayrıca kentte yaşayan Suriyeli misafirlerimize de yardımlarda bulunuyoruz. Yardımlara katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.Yapılan duanın ardından yardım tırları, İdlib ve Afrin'in kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye doğru yola çıktı.Editör: Bahar Yüksel