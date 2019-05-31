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Bu haber 31 Mayıs 2019 16:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Beyazgül Açıkladı! Tam 7 Milyon TL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi belediyeye kiralanan araç sayılarını düşürerek 7 milyon 251 bin 951 TL tasarruf sağladı.

​Beyazgül Açıkladı! Tam 7 Milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarruf konusunda yaptığı uyarı dikkate alan belediyeler arasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de dahil oldu.



 

Şanlıurfa Büyükşehir 7 Milyon Tasarruf Sağladı  

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye için kiralanan araçların bir kısmını geri gönderdi. Gönderilen araçlardan yıllık 7 milyon 251 bin 951 TL tasarruf sağlanacak.
 
Beyazgül, konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Büyükşehir Belediyesi olarak tasarruf tedbirlerimizi aldık ve uygulamaya başladık. Bu kapsamda kiralık olan araçların bir kısmını geri göndererek toplam 7 milyon 251 bin 951 TL tasarruf sağladık. Belediye araçları hizmet araçlarıdır. Başka amaçla kullanılmasına müsade etmeyeceğiz.”








Editör: Bahar Yüksel


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