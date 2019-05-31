​Beyazgül Açıkladı! Tam 7 Milyon TL

Şanlıurfa Büyükşehir 7 Milyon Tasarruf Sağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarruf konusunda yaptığı uyarı dikkate alan belediyeler arasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de dahil oldu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye için kiralanan araçların bir kısmını geri gönderdi. Gönderilen araçlardan yıllık 7 milyon 251 bin 951 TL tasarruf sağlanacak.Beyazgül, konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Büyükşehir Belediyesi olarak tasarruf tedbirlerimizi aldık ve uygulamaya başladık. Bu kapsamda kiralık olan araçların bir kısmını geri göndererek toplam 7 milyon 251 bin 951 TL tasarruf sağladık. Belediye araçları hizmet araçlarıdır. Başka amaçla kullanılmasına müsade etmeyeceğiz.”Editör: Bahar Yüksel