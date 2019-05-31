​Beyazgül Açıkladı! Tam 7 Milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarruf konusunda yaptığı uyarı dikkate alan belediyeler arasına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de dahil oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir 7 Milyon Tasarruf SağladıŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye için kiralanan araçların bir kısmını geri gönderdi. Gönderilen araçlardan yıllık 7 milyon 251 bin 951 TL tasarruf sağlanacak.
Beyazgül, konu ile ilgili basına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Büyükşehir Belediyesi olarak tasarruf tedbirlerimizi aldık ve uygulamaya başladık. Bu kapsamda kiralık olan araçların bir kısmını geri göndererek toplam 7 milyon 251 bin 951 TL tasarruf sağladık. Belediye araçları hizmet araçlarıdır. Başka amaçla kullanılmasına müsade etmeyeceğiz.”
Editör: Bahar Yüksel
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