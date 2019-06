​Eyyübiye Belediyesi Ramazan Etkinliklerine Vatandaşlar Yoğun İlgi Gösterdi

Ramazan Etkinliklerinde Gösteriler Düzenlendi

Kuş, Eyyübiye’de Adalet Olacak

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, Eyüp Peygamber makamında vatandaşların yoğun katılımıyla devam etti. Temel belediyecilik faaliyetlerinin yanında sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da vatandaşların takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, tertiplediği ramazan etkinlikleriyle de vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatmayı sürdürüyor.Eyüp Peyamber makamında düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Grup Mevlana ilahi dinletisi ve Çekirge Saz Grubu ekibi birbirinden güzel eserlerini sergilerken, çocuklar için de Hacivat- Karagöz, Orta Oyunu, Palyaço ve Animasyon gösterileri düzenlendi. Etkinliklere Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcıları, Hüseyin Aslıhan, Zeki Kaya, Halil Kırmızı, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinliklerden duydukları memnuniyet yüzlerindeki tebessüme dönüşen çocukların o anlarına Başkan Kuş ta eşlik etti. Etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet eden ve birçoğunun öz çekim talebini yerine Başkan Kuş, yoğun ilgi gösteren vatandaşla teşekkür etti.Merkez ve kırsal mahalle ayırımı yapmadan etkinlikleri vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,” Benim sevdam ve aşkım olan Eyyübiye sakinleri, her birinizi saygı ile sevgi ile selamlıyorum. Çok değerli ablalarım, ağabeylerim, Rabbime sonsuz şükürler olsun ki bizi Ramazan ayına kavuşturdu. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ramazan aylarının son günlerine kavuşturan rabbime şükürler olsun. Ramazan ayının son demlerini yaşıyoruz. Cehennem azabının kurtuluşu olan son demleri inşallah sizlerin de duası ile ibadetleri ile Rabim bizleri cehennem azabından da kurtarır. İnşallah cennet kapılarını da açar. Değerli hemşerilerim biz yola çıkarken şunu ifade ettik; Eyyübiye’de adalet olacak dedik ve Ramazan ayında inşallah bu adaleti yerine getirmeye çalıştık Ramazan etkinliklerini sadece merkezde bırakmadık etkinliklerimizi kırsala da taşıdık ve çok şükür bu etkinliklerimizi yaptık ve sonuncusunu da Eyyübiye’nin kalbi olan şuanda bulunduğumuz mevkide çok şükür noktalayacağız. Etkinliklerimizi sadece Ramazan ayıyla sınırlandırmayacağız. Yıl içinde yine çeşitli etkinliklerle yine sizlerle buluşacağız. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık ve İnşallah her şeyin en güzeli ile de buluşturacağız.” Dedi.AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise şunları söyledi;” Eyyübiye ilçesine ne yaparsak azdır. Eyyübiye ilçesi her şeye layıktır. Eyyübiye halkı Mehmet Kuş ile birlikte birçok yeniliği de görecektir. Ben sizlerin şimdiden bayramınızı kutluyorum.”Editör: Bahar Yüksel