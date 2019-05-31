​Başkan Baydilli'den Kadir Gecesi Mesajı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğunu ve bu gecenin manen önemli fırsatlarla dolu olduğunu kaydederek mesajında şu cümlelere yer verdi:"Mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmanın üzüntüsünü yaşarken, diğer yandan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı bir gece' olarak bahsedilen ve Yüce Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir.Bu nedenle bu geceyi iyi değerlendirerek dünya ve ahretimizi mamur edecek ameller yapmaya gayret edelim. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının içerisindeki en değerli geceyi değerlendirmemiz, geceyi ibadetle geçirip Rabbimizden af ve mağfiret dilememiz gerekir. Allah'ın rahmetini ve bereketini inanan kullarına dağıttığı, duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin bereketinden faydalanmayı, rabbim cümlemize nasip etsin.Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik eder, Kadir Gecesi'nin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini Yüce Allah’tan dilerim.”Editör: Bahar Yüksel