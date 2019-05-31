​Halfeti’de Gönüller İftar Sofrasında Buluştu

Albayrak, Kadir Gecesini de Kutladı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde gönüller iftar sofrasında buluştu. Halfeti Belediyesi tarafından Ramazan geleneğinin yaşatılması amacıyla geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği bu ramazan ayında da devam etti. Vatandaşlar tören alanında kurulan iftar sofrasında oruçlarını açtı.Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, iftar sofrasında vatandaşlarla buluşarak sohbet ederek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Burada bir konuşma yapan Albayrak ‘’İftar soframızı şereflendiren, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın yanında olan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ramazan ayı; birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve kardeşliğin hakim olduğu bir aydır. İnşallah bu mübarek ayda kardeşliğimiz, dirliğimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olur. Hepinizin kadir gecesini şimdiden tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun." dedi.Editör: Bahar Yüksel