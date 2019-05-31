​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1Yaralı

Otomobildeki Kişi Yaralandı

- Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralıEdinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Açıksu Caddesinden şehir merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki bir kişi yaralandı. Hafif yaralı, olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel