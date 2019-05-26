Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 26 Mayıs 2019 15:40:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Otomobilini dolandırıcılara kaptırınca kendini savcılığa şikayet etti

Başkent'te bir kişi tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca kendini insanlara güvendiği için savcılığa şikayet etti.

​Otomobilini dolandırıcılara kaptırınca kendini savcılığa şikayet etti

Sincan'da yaşayan Muharrem İlhan, özel bir şirkette çalıştığını belirterek "Bir arabam vardı, tamir olmasını istedim. Tanımadığım bir tamirciye verdim. Bin 500 TL gönderdim, para oraya ulaşmamış. Arabamın parçalanıp hurdacılara satıldığını öğrendim. Şaşırdım, güvendiğim insanlara para yollamıştım ben. Arabamı da sapasağlam alacağımı düşünmüştüm. Parçalanmış elimde sadece bir ruhsatım kaldı bir de plaka var. Şikayetçi olacağımı söyledim hiç bir şey elde edemezsin dediler" diyerek başından geçen olayı anlattı. 

İlhan, defalarca insanlara inandığını vurgulayarak, "İnsanlara güvendim. Bu son olsun diyorum. 10 yıl önce emniyet kemeri takmayınca devlet bana ceza kesti. 10 yıldır ben kemerimi hiç çıkarmıyorum. Eğer insanlara güvendiğim için tekrar bir ceza keserse. Kendimden ihbarcıyım. Kendimden şikayetçiyim. Devlet bana 'İnsanlara güvenme diyor' bu ders olsun. Devletin vereceği her cezaya razıyım" dedi. 

İlhan, "Kendisini insanlara güvenmekle suçluyorum. Devlet bana ceza verirse akıllanırım, uslanırım" diye konuştu. Suçlunun kendisi olduğu kabullendiğini söyleyen İlhan, "10 yaşındaki çocuk beni kandırabilir. Bir çok arkadaşım buna şahittir" ifadesini kullandı. 
Dilekçesini hazırladığını ve Savcılığına sunacağını kaydeden İlhan, gerekirse avukat ta tutacağını söyledi. 

Dilekçesini Sincan savcılığına veren İlhan, " İlgilendiler arkadaşlar sağ olsunlar, hafif bir tebessümle. Arabamın parçalandığı için şikayetimi kabul ettiler. Kendimden şikayetçi olduğumu söyleyince hafif bir güldüler. Böyle bir şeyin kanunda yeri yokmuş. Gerekirse avukat tutacağım. Devletten insanlara güvendiğim için bir ceza almak istiyorum. Eğer devlet bana bir ceza keserse insanlara güvenmeye tekrar başlayacağım. Savcı şikayetimi kabul etmedi. Kabul edene kadar gideceğim. Herhangi böyle bir şey yokmuş. Diğer davam kabul oldu" şeklinde konuştu. 
İlhan, daha sonra Karakola giderek de kendisinden şikayetçi oldu. İlhan, eğer şikayetleri kabul olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar gitmeyi düşündüğünü de sözlerine ekledi. 



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Bir Eve Daha Şehit Ateşi Düştü! Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu
​Bir Eve Daha Şehit Ateşi Düştü! Bir Asker Kaza Kurşunuyla Şehit Oldu
Uzman Çavuş Kenan Karakuzu, silah kazası sonucu şehit oldu.
Şehidin var Türkiye! ​İran Sınırında Çatışma!
Şehidin var Türkiye! ​İran Sınırında Çatışma!
Iğdır’ın Aralık ilçesi İran sınırı yakınlarında güvenlik güçleri ile bölücü örgüt mensupları arasında çatışma çıktı.
​Öğrenci Servisinin Freni Patladı! 15 Yaralı
​Öğrenci Servisinin Freni Patladı! 15 Yaralı
İçinde öğrenciler olan midibüsün freni patladı. Servis şoförü yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi. Kazada 15 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
​Beyaz Sirke İçti, Hayatını Kaybetti
​Beyaz Sirke İçti, Hayatını Kaybetti
Akli dengesinin yerinde olmadığı bildirilen Faruk Karasu isimli kişi Bbyaz sirke içerek hayatını kaybetti.
​LGS Sınava Dakikalar Kaldı
​LGS Sınava Dakikalar Kaldı
TEOG yerine gelen ve bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılacağı Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 09.30’da yapılacak. 1 Haziran’da (bugün) gerçekleşecek LGS iki oturum halinde düzenlenecek.
​Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı? İsimli Kitap Yazan Rektör Yardımcısından Kızına Kıyak
​Yöneticilerin Hesap Günü Var Mı? İsimli Kitap Yazan Rektör Yardımcısından Kızına Kıyak
Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı'nın “Araştırma görevlisi “olmak için 3 sınava girip kazanamayan kızı babasının üniversitesinde ikinci oldu.
​Hayallerimin Peşinden Gidiyorum Dedi! Bir Daha Haber Alınamadı
​Hayallerimin Peşinden Gidiyorum Dedi! Bir Daha Haber Alınamadı
Ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki açık lise öğrencisi Handan Malkoç, 28 Nisan Salı günü ziyaret için Antalya'daki teyzesinin evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı.
​Sahte Küpeyi Öyle Bir Fiyata Sattı Ki
​Sahte Küpeyi Öyle Bir Fiyata Sattı Ki
Değeri 5 lira olan sahte küpeleri bozduran dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sahte küpeyi satma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
​3 Yaşındaki Kıza İlaç Dayağı
​3 Yaşındaki Kıza İlaç Dayağı
Bir kadın ilacını içmeyen 3 yaşındaki çocuğu feci şekilde hırpalarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
​Sedat Peker'den Temel Karamollaoğlu'na tarihi ayar!
​Sedat Peker'den Temel Karamollaoğlu'na tarihi ayar!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren işadamı Sedat Peker, “Biz devletimizin bekası için Cumhur İttifakı'na destek verdik. Oysa siz, dün sizin idamla yargılanmanızı isteyen partilerle birlik oldunuz. Torun torba sevmenin gerektiği yaşlarda kendini böyle heyecanlı stresli işlere verme” dedi.
​El Frenini Çekmeyi Unuttuğu Otomobil Sulama Kanalına Uçtu
​El Frenini Çekmeyi Unuttuğu Otomobil Sulama Kanalına Uçtu
sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil sulama kanalına uçtu.
​Otomobilini dolandırıcılara kaptırınca kendini savcılığa şikayet etti
​Otomobilini dolandırıcılara kaptırınca kendini savcılığa şikayet etti
Başkent'te bir kişi tamir ettirmek için teslim ettiği arabasını dolandırıcılara kaptırınca kendini insanlara güvendiği için savcılığa şikayet etti.
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:00
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:46
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿