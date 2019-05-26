​İslam Düşmanlığı Devam Ediyor! Güpegündüz Camiye Molotof Attılar

’’ Vakit, birlik olma vakti ’’

Türk ve Müslüman STK’lar büyük tepki gösterdi

- Almanya’da güpe gündüz camiye molotof attılarCamii yönetiminden yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak, birlik çağrısı yapıldı. Yönetim kurulundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bugün güpe gündüz camimize yapılan saldırı, derinleşen İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları besleyen ayrımcı ve ırkçılar, dünya barışı için en büyük tehdittir. Buna dur denilmezse yeni felaketlerin yaşanması kaçınılmazdır"Almanya’da, son yıllarda artış gösteren ırkçı saldırıların failleri bulunamazken, vatandaşların endişesi de artıyor. Güpe gündüz ve Ramazan Ayı’nda böyle bir saldırı yapılması eyalet genelindeki bir çok Türk ve Müslüman kökenli sivil toplum kuruluşu tarafından tepki ile karşılandı.Öte yandan Hagen Savcılığı’nın saldırı ile ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.Editör: Bahar Yüksel