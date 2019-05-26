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Bu haber 26 Mayıs 2019 10:40:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreçte, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine daima sahip çıktıklarını ve taviz vermediklerini söyleyerek, “Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık ve hakkaniyet olmazsa olmazımız dedik” şeklinde konuştu.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Sivil Toplum Kuruluşları Derneği temsilcileriyle bir araya geldi. Ümraniye’de bulunan Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Yozgat İl Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Haydar Tuncer, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Yozgatlı vatandaşlar katıldı. 
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sözlerine “Hepinizi hasretle ve muhabbetle selamlıyor, mübarek Ramazan ayının rahmetinden ve bereketinden hep birlikte nasiplenmeyi Rabbim’den niyaz ediyorum. Aklımızın ve irademizin tevhitle güçlendiği bu mübarek ayda dayanışmanın, yardımlaşmanın bilincine yeniden erişiyoruz. Bu bilinci daima yüreklerinde taşıyan, kardeşlik iklimini dernek çalışmalarına yansıtan siz kıymetli kardeşlerimle bir arada olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sizlere, memleket sevdasıyla gönül birliği yaptığınız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve muhabbetlerini iletiyorum” diyerek başladı. 



 

“Yozgatımıza has değerlerimizi İstanbul’da yaşatıyorsunuz” 

“Sizler köklü geleneklerimizi, zengin kültürümüzü ve Yozgatımıza has değerlerimizi İstanbul’da yaşatıyor; dernek faaliyetleriniz aracılığıyla aranızda kardeşliği, merhameti ve sevgiyi güçlendiriyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Oluşturduğunuz dayanışma iklimini yerinde müşahede etme imkânı bulduğum bu salonda ülkemize katkı sunmak için dertlenen, gerektiğinde sadece elini değil gövdesini de taşın altına koyacak hemşehrilerimi görüyorum. Burada gönüller bir, dualar bir; bizler de sizlerle aynı duygulara ortak oluyor Baba ocağımız Yozgat’ı da Yozgatlı hemşehrilerimizi de daima kalbimizde taşıyoruz. Beraberliğimizin, dayanışmamızın ve kardeşliğimizin Ramazan vesilesiyle perçinlenmesini; geleceğimizin bu kardeşlik temelinde taçlanmasını temenni ediyorum” dedi. 



 

“Millet iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk” 

Geçen 17 yılda eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ihracatta ve daha birçok alanda sayısız başarılara imza attıklarını kaydeden Oktay, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız kalkınma ve ilerleme yolunda her zaman attığımız adımların sağlamasını yaptık; sizlerden gelen talepler doğrultusunda var olan sıkıntıları gidermeye çalıştık. Bu yolda rehberimiz de yol arkadaşımız da aziz milletimiz oldu, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Biz daima milletin sandığa yansıyan iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk” diye konuştu. 



 

“Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık” 

Oktay, 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreçte, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine daima sahip çıktıklarını ve taviz vermediklerini söyleyerek, "Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık ve hakkaniyet olmazsa olmazımız dedik. Bu bilinçle, önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul’un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul’a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. Her şeyden önemlisi 23 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacak, İstanbullunun iradesini gönül rahatlığıyla sandığa yansıttığına inşallah şahitlik edeceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, seçim sonucu ne olursa olsun, sandığa sağlıklı şekilde yansıyacak olan milletimiz iradesi başımızın üzerindedir" ifadelerini kullandı. 



 

"Şimdi, İstanbul’u çiçek bahçesine dönüştürme vakti" 

İstanbul’un 8 bin 500 yıllık tarihi boyunca biriktirdikleriyle aziz ve abide bir şehir olduğunu belirten Oktay, “Bu kıymetli şehrin yıllarca sorunlarına yüz çevrildiğini, temel altyapı hizmetlerinden yoksun bırakıldığını sizler çok daha iyi biliyorsunuz. 1994’te Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın getirdiği belediyecilik vizyonu ve 17 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul’a yapılan yatırımlar sayesinde İstanbul, dünyanın en güzide şehirlerinden biri haline geldi. 23 Haziran’dan sonra inşallah sizlerin desteğiyle daha da güzel olacak. Şimdi Binali Yıldırım ile İstanbul’u, tüm İstanbullularla omuz omuza, çiçek bahçesine dönüştürme vakti” dedi. 

Oktay konuşmasının devamında, “Sizler İstanbul’un geleceğine birlikte yürümeye, birlikte çalışmaya böyle kararlı olduğunuz sürece biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm vatandaşlarımızla omuz omuza, ülkemize katkı sağlamaya, gece gündüz çalışmaya ve ter dökmeye devam edeceğiz. Bu gönül buluşmasına vesile olan sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerifi'n tüm dünyaya huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. 


Editör: Bahar Yüksel
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