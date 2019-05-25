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Bu haber 25 Mayıs 2019 18:37:23 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da, ​Her Türlü Pislik Var Dedikleri 16 Kişiden 10'u Tutuklandı!

listelerinde cinsel saldırı suçunun da olduğu Gaziantep ve Şanlıurfa'da organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyon sonrası yakalan aralarında örgüt elebaşının da yer aldığı 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Şanlıurfa’da, ​Her Türlü Pislik Var Dedikleri 16 Kişiden 10'u Tutuklandı!

Gaziantep ve Şanlıurfa'da organize bir suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgüt lideriyle beraber 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlılardan 10'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli de ev hapsi cezası aldı. Adreslerde yapılan aramalarda yakalanan 13 tabanca, 5 av tüfeği, 479 fişek, 20 gram esrar, kılıç ve sallama bıçağına ise el konuldu. 



Tutuklanan şahısların Gaziantep ve Şanlıurfa'da aralarında çok sayıda nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti yapma, tefecilik, yaralama ve cinsel saldırı suçlarını işledikleri belirlenmişti. Şüpheliler Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından özel harekat timlerinin destek verdiği operasyonla yakayı ele vermişti. 



Öte yandan şahısların adreslerine yapılan operasyon, koç başı ile kapıların kırılması, yapılan aramalar ve yakalanma anlarına ait görüntüler ise polis kamerasına yansıdı. 


Editör: Bahar Yüksel

 
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