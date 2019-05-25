Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 25 Mayıs 2019 20:05:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Elektrik Mühendisi, Serasında Çuvalla Para Kazanıyor

Elektronik mühendisi bir çiftçi, serasına kurduğu çuvallar üzerinde biber yetiştirmeye başladı. Sınırları zorlayan üretimde mühendis, çuvalların içerisine doldurduğu perlitlerin içerisine çuvalların her birine 40 tane biber fidanı dikimi yaptı. Genç mühendis normalde bir dönüme 2 bin 500 biber fidesi dikilirken bu yöntem ile bir dönüme 40 çuval üzerinde 10 bin biber yetiştirdi.

​Elektrik Mühendisi, Serasında Çuvalla Para Kazanıyor

Ankara’da özel bir firmada elektronik mühendisliği yapan 44 yaşındaki Ergin İnal, bir süre önce tarıma merak sardı. Tarımla ilgili makaleler okuyup ve yurt dışında yapılan üretimlerin belgesellerini izlemeye başlayan mühendis, okuduğu makalelerden ve izlediği belgesellerden etkilenip gördüklerini uygulamak için Antalya’nın Aksu ilçesine geldi. Burada kendisine 4 dönüm yer kiralayan Ergin İnal, 4 dönüm alanın bir kısmında domates yetiştiriciliği yapıp, bir kısmında ise biber yetiştirmeye başladı. İnal, burada kiraladığı serasında normal çiftçilerin uyguladığı üretim metodundan farklı bir yöntem deneyerek, bir ilki başardı. İnal, bu yılki çalışmalarını daha çok ARGE üzerine yaptı. 



 

250 çuvalda 10 bin fide dikimi gerçekleştirdi 

Okuduğu belgesellerden ve kitaplardan etkilenen İnal, çuvallar üzerinde üretim yapmayı denedi. Bir dönüm alan içerisine koyduğu 250 çuvalın içerisinde perlitleri dolduran İnal, çuvalların etrafını delerek, fidanların kökleri çuvalın içerisindeki perlite gelecek şekilde her bir çuvala 40 kıl sivri biber dikimi yaptı. İnal, bu şekilde normalde bir dönüme 2 bin 500 kıl sivri biber dikimi yapılırken 250 çuvalda 10 bin fide dikimi gerçekleştirdi. Bu yıl ki çalışmalarını daha çok ARGE amaçlı yaptığını ifade eden İnal, çalışmalarında başarılı olduğunu ifade ederek, bir çuvaldan hedefinin 350 kilo biber olduğunu kaydetti. 




 

"Hedefimiz bir yılda bir çuvaldan 350 kilo biber elde etmek” 

İHA Muhabirine açıklamalarda bulunan 44 yaşındaki Ergin İnal, “Elektronik mühendisliği yapıyorum. Hobi olarak başladım. Uzun zamandır üretim konusunda makaleler okuyorum. Normal sezon dışında nasıl ürün yetiştirebileceğimi araştırdım. Küçüklüğümden beri tarıma merakım vardı. Daha sonra profesyonel düşünmeye başladım. Ülkemizin de durumu belli. Enflasyon çok yüksek. Bu yıl biber fiyatlarını hepimiz biliyoruz. Bende bütün bunlardan yola çıkarak birim alanından en yüksek verimi almak istedim. Gerçekten başardığımızı düşünüyorum. Biz bu sene mesaimizi tamamen ARGE çalışmasına harcadık. Bunu ilk biz yapıyoruz daha önce suda denendi. Çuvalın maliyeti uygun olduğu için sadede perlitte denedik. Tamamen topraksız tarım. Zirai ilaçta az kullanıyoruz. İlk etapta 253 çuvalla başladık. Hedefimiz bir yılda bir çuvaldan 350 kilo biber elde etmek” açıklamasını yaptı. 



 

"Biz 250 çuval üzerinde 10 bin fide diktik” 

Bir dönüm alanda 250 çuval olduğunu ve her çuvalda 40 tane biber fidesi olduğunu kaydeden İnal, “Topraktan çok daha verim alınıyor. Gelecek yıl 10 dönüme çıkarmayı düşünüyoruz. Bir dönüme 10 bin biber dikimi yaptık. Bir dönümden bir yılda 100 tona yakın ürün olmayı düşünüyoruz. Normalde bir dönüme 2 bin 500 fidan dikilir. Biz 250 çuval üzerinde 10 bin fide diktik” ifadelerine yer verdi. 
Etiketler
Yorum Yap
Ekonomi
​Elektrik Mühendisi, Serasında Çuvalla Para Kazanıyor
​Elektrik Mühendisi, Serasında Çuvalla Para Kazanıyor
Elektronik mühendisi bir çiftçi, serasına kurduğu çuvallar üzerinde biber yetiştirmeye başladı. Sınırları zorlayan üretimde mühendis, çuvalların içerisine doldurduğu perlitlerin içerisine çuvalların her birine 40 tane biber fidanı dikimi yaptı. Genç mühendis normalde bir dönüme 2 bin 500 biber fidesi dikilirken bu yöntem ile bir dönüme 40 çuval üzerinde 10 bin biber yetiştirdi.
Dursun Ataş, Suriyeliler Türk İstihdamının Baş Belası
Dursun Ataş, Suriyeliler Türk İstihdamının Baş Belası
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş,Türkiye'deki suriyeli göçmenlerden kaynaklanan sorunların araştırılması ve bu sorunların çözümüne yönelik meclis araştırma önergesi verdi.
Seçimden Önce Yüzde 15 İndirim Yapılan Suya Yüzde 25 Zam Yapıldı
Seçimden Önce Yüzde 15 İndirim Yapılan Suya Yüzde 25 Zam Yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Meclis toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde oy çokluğu ile kabul edildi.
Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale
Merkez Bankası'ndan Dolara Müdahale
Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi.
Ramazan Ayıyla Birlikte Patates Ve Soğan Fiyatlarında Düşüş
Ramazan Ayıyla Birlikte Patates Ve Soğan Fiyatlarında Düşüş
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte pazar yerlerinde patates ve soğan fiyatlarında düşüş yaşandı.
Tüketicilerin Yüzde 71’i Yeni Ürünleri Deniyor
Tüketicilerin Yüzde 71’i Yeni Ürünleri Deniyor
Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ) programı kapsamında yapılan araştırmaya göre, Türk tüketicilerinin yüzde 71’i 'yeni' ürünleri denemeyi seviyor. Her 4 tüketiciden 3’ü ise ürün fiyatının satın alma kararını etkilediğini ifade ediyor.
Enflasyon Rakamları Açıklandı
Enflasyon Rakamları Açıklandı
TÜİK verilerine göre 2019 Nisan döneminde; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,69, yurt içi üretici fiyat endeksi de aylık yüzde 2,98 arttı.
Albayrak, Yazın Enflasyon Hedefini Tutturacağız
Albayrak, Yazın Enflasyon Hedefini Tutturacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" dedi.
Nisan Ayının Zam Şampiyonu Limon Oldu
Nisan Ayının Zam Şampiyonu Limon Oldu
Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 31,90 ile limon oldu.
​Tarlada 1 Lira, Tezgâhta 6 Lira
​Tarlada 1 Lira, Tezgâhta 6 Lira
Hasadı yapılan turfanda soğan tarlada 1 liraya alıcı bulurken, sofralara gelene kadar tezgahta 6 liraya satılıyor.
Ramazan Ayı Yaklaştı Türkiye Genelinde Pide Fiyatları Belli Oldu
Ramazan Ayı Yaklaştı Türkiye Genelinde Pide Fiyatları Belli Oldu
Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Türkiye Fırıncılar Federasyonu Türkiye genelinde uygulanacak pide fiyatlarını açıkladı.
​Albayrak, Aldığımız aksiyonlar ekonomik güven endeksini artırmaya devam ediyor
​Albayrak, Aldığımız aksiyonlar ekonomik güven endeksini artırmaya devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksinin nisanda yükselmesinin ardından Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
​Şanlıurfa’da Yangın! İlk Müdahale Askerlerden Geldi
​Şanlıurfa’da Yangın! İlk Müdahale Askerlerden Geldi
​Milyonda Bir Görülen Hastalık Urfalı Müslüm’ü Buldu! Aile Yardım Bekliyor
​Milyonda Bir Görülen Hastalık Urfalı Müslüm’ü Buldu! Aile Yardım Bekliyor
Şanlıurfa’da, ​Her Türlü Pislik Var Dedikleri 16 Kişiden 10'u Tutuklandı!
Şanlıurfa’da, ​Her Türlü Pislik Var Dedikleri 16 Kişiden 10'u Tutuklandı!
​Şanlıurfa’da Çocuklarına Banyo Yaptırmak İsterken Öldü
​Şanlıurfa’da Çocuklarına Banyo Yaptırmak İsterken Öldü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:23
Güneş
05:03
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:41
Yatsı
21:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿