​Şanlıurfa’da Çocuklarına Banyo Yaptırmak İsterken Öldü

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Arın Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 5 çocuk annesi 34 yaşındaki Sabiha Karak, çocuklarına banyo yaptırmak için su doldurduğu kovanın içerisine elektrikli ısıtıcı koydu. Bir anlık dalgınlık sonucu elektrikli ısıtıcının kablosuna dokunan genç kadın akıma kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.Kadının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel