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Bu haber 25 Mayıs 2019 18:05:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Parasını Yutan ATM'yi Parçaladı

Öfkeli adam ev kirasını yutan ATM'yi yumrukladı.

​Parasını Yutan ATM'yi Parçaladı

Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Ankara Sincan Tandoğan Mahalles Billur Sokak'ta bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi. 

 

Müşteri Hizmetler Vur Kır Dedi

ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı. Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü. 



Editör: Bahar Yüksel
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