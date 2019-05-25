​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV müjdesi

“Önümüzdeki ay sonunda biten ÖTV süresini de gerekirse uzatabiliriz”

“UBER konusu Türkiye Cumhuriyet hükümeti olarak bizde bitmiştir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen iftar programında esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. İftarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşlik etti.İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Günümüz şartlarına uygun yeni bir esnaf ve sanatkarlar kanunu biz çıkardık. Sıkıntıya düşen kardeşlerimizin borçlarını yeniden yapılandırarak işlerini sürdürmelerini temin ettik. Emeklilik sonrası devam eden sanatkarlarımıza destek pirimi kaldırarak emekli maaşlarında yüzde 10’luk artış sağladık. Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını kolaylaştırdık. Düşük faizli kredilerle sizlerin yanınızda olduk. Gençler, kadınlar, engelliler için ilave destekler getirdik. Ticari araçların yenilenmesi için ÖTV sıfırlamıştık. Önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de gerekirse uzatabiliriz. Sizlerden sosyal güvenlik kurumu ödemelerinizde konusunda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Türkiye bu konuda dünyanın en makul tarifelerini uyguluyor. Devlet olarak zaten yeterince destekliyoruz. Sizlerin de ödemelerinize aksatmayarak sahip çıkacağınızı biliyorum. Dijitalleşmenin kaçınılmaz sonucu olarak geliştirilen ve İtaksi uygulaması şehir içi uygulamasında önemli bir ihtiyacı karşılanacaktır. Araç kalitesi ÖTV indirimine rağmen hala yeterince yükseltilmedi. Turkuaz ve siyah taksi bu yüzden ilgi buluyor. Taksi şoförlerimizin çağın gereklerine uygun donanmış olması gerekiyor” dedi.UBER’le ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnaf demek milletin taleplerine uygun hizmet veren kişi demektir. Gençlerle Dolmabahçe sarayında sohbet ettik. Çıkışta UBER’le ilgili bizim halimiz ne olacak dediler. Bende şunu söyledim, bizim literatürümüzde UBER diye bir şey yok dedim. UBER olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Sizler dedim, hangi yasaya göre böyle bir şey çıkardınız, kendi kendinize böyle bir şey icat ettiniz, döküldünüz sokaklara. Şu anda taksilerimiz, taksicilerimiz hakkını gasp ederek kusura bakmayın size devredemeyiz dedim. Bunun için de dünya UBER taksiciler kuruluşunun başındaki şahsa ben randevu vermedim, hala da vermiyorum. Vermeyince buradaki takım taklavat ne var ne yok götürdüler. Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız. Ben yaptığımı söylüyorum, birileri de yalan yanlış söylüyor. UBER konusu Türkiye Cumhuriyet hükümeti olarak bizde bitmiştir böyle bir şey yok” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel