​Hercai Dizisi Şanlıurfa’da Çekilecek

Veli Erin Hercai Ekibini Ziyaret Etti

Türkiye'nin heyecanla izlenen Hercai dizisinin ekibi, sezon finali çekimi için Şanlıurfa'ya geldi.Hercai Dizisinin Başrol oyunculardan olan Miran (Akın Akınözü), Reyyan'ı (Ebru Şahin) sezon finalinde Şanlıurfa’ya kaçıracak.Şanlıurfa’da 58 Meydanı'nda başlayan çekimlerde, El-Ruha Otel, Balıklıgöl, Seyir Tepesi de yer aldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çekimler için Göbeklitepe'ye giden Hercai Ekibini ziyaret etti.Tarihin Sıfır Noktası' Göbeklitepe'de Hercai ekibi ile bir araya gelen Vali Erin, “Sezon finalini çekmek için ilimize gelen @atvcomtr’nin sevilen dizisi @HercaiDizi’nin oyuncuları ve ekibiyle Tarihin Sıfır Noktası #Göbeklitepe’de bir araya geldik.” İfadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel