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Bu haber 25 Mayıs 2019 15:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Çocuklarına Banyo Yaptırmak İsterken Öldü

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde çocuklarına banyo yaptırmak isterken elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

​Şanlıurfa’da Çocuklarına Banyo Yaptırmak İsterken Öldü

- Çocuklarına banyo yaptırmak isterken akıma kapılarak öldü


 

Su Kovasının İçine Elektrikli Isıtıcı Koydu

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Arın Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre 5 çocuk annesi 34 yaşındaki Sabiha Karak, çocuklarına banyo yaptırmak için su doldurduğu kovanın içerisine elektrikli ısıtıcı koydu. Bir anlık dalgınlık sonucu elektrikli ısıtıcının kablosuna dokunan genç kadın akıma kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 


 

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kadının cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
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