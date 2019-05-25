​160 TL Borcu Var Diye 55 Yaşındaki Çiftçiye Tecavüz Ettiler

Antalya’da çiftçilik yapan 55 yaşındaki bir erkek, 160 TL’lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Antalya Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu’na giden C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.’nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu.İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.’nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, “Ben F.S. ve A.A’yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana ‘Neden borcunu ödemiyorsun?’ dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S., beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darp etti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı. Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve cinsel istismarda bulunan A.A. ve F.S.’den şikayetçi ve davacıyım.”Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Editör: Bahar Yüksel