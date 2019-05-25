Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 25 Mayıs 2019 10:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Bucak, Bankacıların Yüksek Faizleri İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı S.Serdar BUCAK, bankaların bölgede uygulamakta oldukları yüksek faizlerle iş insanlarını tefecilere yönlendirdiğini savunarak, finans kuruluşlarının uyguladığı kredi politikaları ve faiz oranlarının adeta yatırımı durdurmak ve bölge iş insanlarını iş yapamaz duruma getirdiğini ifade etti.

​Bucak, Bankacıların Yüksek Faizleri İnsanları Tefecilere Yönlendiriyor

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı S.Serdar BUCAK, bölgede bankaların uygulamakta oldukları yüksek faizlerle iş insanlarını tefecilere yönlendirdiğini savunarak, finans kuruluşlarının uyguladığı kredi politikaları ve faiz oranlarının adeta yatırımı durdurmak ve bölge iş insanlarını iş yapamaz duruma getirdiğini ifade etti. 

STSO Başkanı BUCAK, İstihdam Seferberliği 2019 toplantısında ilçemize bütün olumsuzluklara rağmen bölgede yatırım yapan fedakar iş insanlarının çabaları ve OSB sürecini başlatmamız bölge ekonomisine umut getirdiğini belirten BUCAK, kısmen de olsa kalkınma ivmesi yakalandığını ifade etti. Ancak bu koşulları baltalayan yüksek faizler ve iş insanlarını tefecilere yönlendiren bir mekanizma olduğunu savundu"Bankalar krizi fırsata dönüştürdü".
 
 
Yaşanan krizi gerekçe gösteren bankaların bölgede uyguladıkları kredi faiz oranlarının neredeyse tefecilerin uyguladıkları faiz oranını aştığını anlatan BUCAK, şunları kaydetti:

“Oysaki bir yatırımcı, bir iş insanı için en büyük destek başta kamu olmak üzere, özel bankaların sağlayacağı orta/uzun vadeli ve aynı zamanda düşük faizli kredi imkanlarıdır. Aksini düşünmek yatırımı yok saymak, kalkınmayı frenlemektir. İçerisine düştüğü ekonomik krizi aşmak için elindeki tüm imkanları seferber eden iş insanlarının dar günde en çok güvenmesi gereken finans sektörünün keyfi uygulamaları beraberinde çok daha derin krizler doğuracaktır. Yaşadığı ekonomik krizi aşamayan ve giderek iflasa sürüklenen iş insanları ülkenin ekonomisini daha çok krize sürükleyecektir. Yaşanacak olası iflaslar bir yandan bölge ve ülke ekonomisine zarar verirken, bir yandan da işsizliği arttırarak çok daha ciddi krizleri tetikleyecektir. Ülkenin yaşamakta olduğu sıkıntılı süreci en az zararla atlatmak, bölgesel ve ulusal kalkınma hamlesini sekteye uğratmamak adına başta hükümetimiz olmak üzere, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulunu acilen duruma müdahale etmeye davet ediyoruz.”
 
 
Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü
​Yasak Aşk Yaşadığı Kuzeninin Kocasını Öldürdü
Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldürdüğü iddia edilen sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
​Hafriyat Çukurunda Şüpheli Ölüm! 2 Gün Sonra Bulundu
​Hafriyat Çukurunda Şüpheli Ölüm! 2 Gün Sonra Bulundu
Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, hafriyat alanındaki çukurda ölü olarak bulundu.
​Otomobille İş Makinesi Çarpıştı! 3 Ölü, 6 Yaralı
​Otomobille İş Makinesi Çarpıştı! 3 Ölü, 6 Yaralı
Van’ın Erciş ilçesinde otomobille iş makinesinin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi ise yaralandı
​Ranzadan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
​Ranzadan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
5 yıldızlı bir otelin lojmanında ranzadan düşen 34 yaşındaki genç, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.
​Suriyeliden Türk Kızı ve Annesine Darp! Mahalleli Linç Etti
​Suriyeliden Türk Kızı ve Annesine Darp! Mahalleli Linç Etti
Hoşlandığı Buse E. ve annesi Zehra E.'ye saldıran Suriyeli Abdulhadi A. (25), mahalleli tarafından darbedildi.
​Rüşvet Alan 2 Memura Suçüstü
​Rüşvet Alan 2 Memura Suçüstü
Orman İşletme Müdürlüğünde görevli biri şef diğeri orman muhafaza memuru 2 kişi, rüşvet aldıkları iddiasıyla suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
​Kayıp Çocuğun Ölüm Anı Ortaya Çıktı
​Kayıp Çocuğun Ölüm Anı Ortaya Çıktı
Kaybolduktan 3 gün sonra demiryolu kenarında ölü bulunan çocuğun tren çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
​Tabancayla Vurduğu Karısına Arabayla Çarptı
​Tabancayla Vurduğu Karısına Arabayla Çarptı
Bir kişi ayrılma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, arabayla çarparak yaraladı. Eşini hastaneye götüren koca gözaltına alındı.
​Birlikte Yaşadığı Sevgilisini Boğarken Kalbinden Bıçaklandı
​Birlikte Yaşadığı Sevgilisini Boğarken Kalbinden Bıçaklandı
birlikte yaşadığı sevgilisini kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi kadın, “Olayda kullandığım meyve bıçağını öldürmek için değil, ölmemek için aldım. Çocuklarım mağdur oldu, tahliyemi talep ediyorum” dedi.
​Ayağa Kalkmadı Diye Kadını Dövmüştü! O Patron Serbest Bırakıldı
​Ayağa Kalkmadı Diye Kadını Dövmüştü! O Patron Serbest Bırakıldı
Beşiktaş’ta 1'i kadın 2 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle darp eden Şahin Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Kafa Keserim, Diyen Suriyeli Sınır Dışı Edildi
​Kafa Keserim, Diyen Suriyeli Sınır Dışı Edildi
Bursa'da yerel bir gazetenin yayın yaptığı esnada 'Kafa keseceğim' diyerek büyük tepki toplayan, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildi.
​Hastane önünde beklerken silahlı saldırıya uğradı
​Hastane önünde beklerken silahlı saldırıya uğradı
Samsun’da hastane önünde bekleyen bir kişi kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla yaralandı.
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
​Şanlıurfa’da Korkutan Dakikalar! Kendini İş Yerine Kapatıp Ateşe Vermek İstedi
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
​Vatandaştan Başkan Kuş’a Tepki! Allah’a Nasıl Hesap Vereceksin
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
​Şanlıurfa’da Son Dakika! İçinde Çocukların da Olduğu Kazada 10 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:17
Güneş
05:00
Öğle
12:28
İkindi
16:18
Akşam
19:46
Yatsı
21:21
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿