​Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde artık danışmanlarında danışmanı var

Danışmanın Da Danışmanı Oldu

Belediye Başkanı Duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda konuşlanan danışmanlar ordusuna yenileri de ekleniyor.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak Cengiz Erdem görevlendirildi. Yani danışmanın da danışmanı oldu!Gelişmeyi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş duyurdu. Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seyit Sertçelik'in danışmanı olarak görev yapacak olan, Büyükşehir Belediyesi personelimiz Cengiz Erdem kardeşime yeni görevinde başarılar temenni ediyorum.”